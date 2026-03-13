Opium Farming Raid: दुर्ग में अफीम की अवैध खेती का खुलासा, चौथा आरोपी जोधपुर से गिरफ्तार

इससे पहले पुलिस 7 मार्च को तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें भाजपा नेता विनायक ताम्रकर (निवासी तेमरापारा, दुर्ग), विकास बिश्नोई (मतोड़ा, जिला जोधपुर) और मनीष उर्फ गोलू ठाकुर (समोदा) शामिल हैं। घटना सामने आने के बाद कुछ आरोपी राजस्थान भाग गए थे और मोबाइल फोन बंद कर छिपे हुए थे। वे जरूरत पड़ने पर ही फोन चालू करते थे, जिससे पुलिस को चौथे आरोपी तक पहुंचने में समय लगा। फिलहाल इस मामले में एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है।