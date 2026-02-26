तेज रफ्तार बनी जानलेवा! एंबुलेंस की टक्कर से युवक की मौत, पेट पर चढ़ा पहिया, चालक फरार

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार संबंधित एंबुलेंस दुर्ग स्थित एक निजी अस्पताल की बताई जा रही है। पुलिस ने वाहन और चालक की तलाश शुरू कर दी है। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। स्थानीय लोगों ने तेज रफ्तार वाहनों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि आरोपी चालक को जल्द गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।