20 दिनों तक बदलेगा ट्रेन शेड्यूल, अप्रैल में कई एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द, यात्रियों की बढ़ीं मुश्किलें, देखें List…

इसी प्रकार 18237 कोरबा–अमृतसर एक्सप्रेस 5 से 25 अप्रैल और 18238 अमृतसर–बिलासपुर एक्सप्रेस 7 से 27 अप्रैल तक रद्द रहेगी। गाड़ी संख्या 12410 हजरत निजामुद्दीन–रायगढ़ एक्सप्रेस 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21 और 22 अप्रैल को रद्द रहेगी, जबकि 12409 रायगढ़–हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23 और 24 अप्रैल को नहीं चलेगी।