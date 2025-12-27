27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

Service Tax Refund: सेवा कर रिफंड पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, करदाता को राशि लौटाना अनिवार्य

Service Tax Refund: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सेवा कर रिफंड को लेकर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि यदि सेवा कर की कोई देयता नहीं बनती है तो जांच के दौरान जमा की गई राशि करदाता को लौटाना अनिवार्य है।

2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 27, 2025

हाईकोर्ट का सेवा कर रिफंड पर फैसला (photo source- Patrika)

हाईकोर्ट का सेवा कर रिफंड पर फैसला (photo source- Patrika)

Service Tax Refund: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सर्विस टैक्स रिफंड के बारे में एक ज़रूरी फैसले में साफ़ किया कि अगर किसी मामले में सर्विस टैक्स की कोई देनदारी नहीं बनती है, तो जांच के दौरान जमा की गई रकम टैक्सपेयर को वापस करनी होगी। इस बात पर गौर करते हुए, हाई कोर्ट ने सर्विस टैक्स रिफंड का आदेश दिया। यह फैसला टैक्सपेयर दीपक पांडे की याचिका पर दिया गया।

Service Tax Refund: हाईकोर्ट ने आदेशों को किया निरस्त

हाई कोर्ट ने सर्विस टैक्स अपील को मंज़ूरी देते हुए, डिपार्टमेंट और कस्टम्स, एक्साइज़ और सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को रद्द कर दिया। डिपार्टमेंट और ट्रिब्यूनल ने फाइनेंस एक्ट, 1994 के सेक्शन 102(3) के तहत टाइम लिमिट खत्म होने का हवाला देते हुए रिफंड क्लेम को खारिज कर दिया था। इस मामले की सुनवाई जस्टिस रजनी दुबे और अमितेंद्र किशोर प्रसाद की डिवीजन बेंच ने की।

यह पिटीशन उस ऑर्डर के खिलाफ फाइल की गई थी जिसमें सर्विस टैक्स जांच के दौरान जमा किए गए 14.89 लाख रुपए रिफंड करने से मना कर दिया गया था। टैक्सपेयर ने कोर्ट को बताया कि वह एक रजिस्टर्ड सर्विस टैक्स पेयर है। डिपार्टमेंट ने उसे एक मल्टी-लेवल पार्किंग प्रोजेक्ट से जुड़ी सर्विस टैक्स लायबिलिटी का आरोप लगाते हुए समन जारी किया था।

राशि को रोकने का कोई औचित्य नहीं: हाईकोर्ट

Service Tax Refund: जांच के दौरान, टैक्सपेयर ने 14.89 लाख रुपए जमा किए। रायपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बाद में साफ़ किया कि पार्किंग की सुविधा पब्लिक के फ़ायदे के लिए थी और इसका इस्तेमाल किसी कमर्शियल काम के लिए नहीं किया जा रहा था।

इस साफ़ होने के बाद, डिपार्टमेंट ने जांच बंद कर दी और यह नतीजा निकाला कि इस मामले में कोई सर्विस टैक्स की देनदारी नहीं बनती। हाई कोर्ट ने कहा कि जब डिपार्टमेंट ने खुद ही मान लिया था कि कोई सर्विस टैक्स नहीं देना है, तो जांच के दौरान जमा की गई रकम को रोकने का कोई मतलब नहीं था। इसलिए, टैक्सपेयर को रिफंड देना सही था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

27 Dec 2025 03:24 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / Service Tax Refund: सेवा कर रिफंड पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, करदाता को राशि लौटाना अनिवार्य

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

आज से बिलासपुर-दिल्ली सफर महंगा… जेब पर कितना पड़ेगा असर? देखें संशोधित किराया लिस्ट

indian railways news
बिलासपुर

परिवार ने ठुकराया रिश्ता तो पुलिस ने दिलाया साथ

MP की बेटी, CG का बेटा! परिवार ने ठुकराया रिश्ता तो पुलिस ने दिलाया साथ(photo-patrika)
बिलासपुर

CG Ration Card: छत्तीसगढ़ में 64 हजार फर्जी राशन कार्ड, सामने आई यह बड़ी वजह

CG Fake Ration Card: छत्तीसगढ़ में 64 हजार फर्जी राशन कार्ड, सामने आई यह बड़ी वजह
बिलासपुर

CG News: छत्तीसगढ़ के अपोलो अस्पताल में बड़ी लापरवाही, गर्भ में ही बच्चे की मौत

CG News: छत्तीसगढ़ के अपोलो अस्पताल में बड़ी लापरवाही, गर्भ में ही बच्चे की मौत
बिलासपुर

CG Police Transfer: एक पद और तीन अफसर.. पुलिस महकमे में हुए तबादला सूची ने बढ़ाई उलझन

CG Police Transfer
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.