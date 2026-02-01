11 फ़रवरी 2026,

बिलासपुर

Crime News: रात में मैगी बनाने पर विवाद.. शराबी पति ने पाइप से पत्नी को बुरी तरह से पीटा

Crime News: शहर के सरकंडा थाना इलाके में रात में मैगी बनाने को लेकर पति और पत्नी में विवाद हो गया। शराब के नशे में धुत युवक ने बुरी तरह से पिटाई कर दी..

बिलासपुर

image

Chandu Nirmalkar

Feb 11, 2026

sarkanda police

सरकंडा थाना पुलिस स्टेशन ( Photo - Patrika )

Crime News: शराबी पति की प्रताड़ना से तंग आकर पत्नी ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। पत्नी का आरोप है कि उसका पति आए दिन उसके साथ मारपीट करता था। वहीं, कुछ दिन पहले रात में मैगी बनाने के नाम से उसे पाइप से बुरी तरह पीटा।

Crime News: जीरो में अपराध दर्ज

घटना को लेकर कोरबा पुलिस ने जीरो में अपराध दर्ज कर विवेचना के लिए केस डायरी बिलासपुर के सरकंडा थाने भेज दी है। पीडि़ता काजल तिवारी (26) निवासी रामसागरपारा, कोरबा ने थाना कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई कि उसका विवाह 5 फरवरी 2022 को सामाजिक रीति-रिवाज से अंकित तिवारी निवासी अशोक नगर पार्क लाइफ कॉलोनी, सरकंडा बिलासपुर से हुआ था।

हाथ-मुक्कों, लातों से बुरी तरह पीटा

पीड़िता का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही उसका पति आए दिन शराब पीकर घर आता था और छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा कर गाली-गलौज व मारपीट करता था। 23 जनवरी 2026 की रात करीब 10 बजे, आरोपी पति शराब के नशे में घर पहुंचा और देर रात मैगी बनाने की बात को लेकर विवाद करने लगा। इस दौरान उसने गालियां दीं और जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ-मुक्कों, लातों तथा लोहे के पर्दे की पाइप से बेरहमी से मारपीट की।

घटना के बाद पीड़िता ने अपने माता-पिता को मोबाइल फोन से पूरी जानकारी दी। अगले दिन 24 जनवरी 2026 को उसके पिता मौके पर पहुंचे और उसे अपने साथ कोरबा ले आए, जहां महिला ने पुलिस में लिखित शिकायत दी। शिकायत के आधार पर थाना कोतवाली कोरबा में जीरो में अपराध दर्ज कर बिलासपुर डायरी भेज दी गई है।

Updated on:

11 Feb 2026 07:00 pm

Published on:

11 Feb 2026 06:59 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / Crime News: रात में मैगी बनाने पर विवाद.. शराबी पति ने पाइप से पत्नी को बुरी तरह से पीटा

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Budget 2026 Live Updates: टोंक में बीसलपुर परियोजना को लेकर बड़ी खबर… 100 करोड़ लागत से 10,500 किसान होंगे लाभांवित

Rajasthan budget 2026 Live Updates
जयपुर

