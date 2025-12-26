आज से बिलासपुर-दिल्ली सफर महंगा… जेब पर कितना पड़ेगा असर? देखें संशोधित किराया लिस्ट

आज से बिलासपुर-दिल्ली सफर महंगा फोटो सोर्स- IANS
Indian Railways Fare Hike: भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए अपने किराया ढांचे को युक्तिसंगत बनाने के उद्देश्य से 26 दिसंबर 2025 से नए संशोधित किराए लागू करने की घोषणा की है। इसके तहत लंबी दूरी की मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों के नॉन-एसी और एसी श्रेणियों में प्रति किलोमीटर 1-2 पैसे की सीमित बढ़ोतरी की गई है। अब यात्रियों को स्लीपर कोच में बिलासपुर-दिल्ली जैसे लंबी दूरी के सफर पर लगभग 26 रुपए और जनरल कोच में 13 रुपए का अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
स्लीपर और प्रथम श्रेणी साधारण कोचों में भी किराए में क्रमिक वृद्धि की गई है। हालांकि आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट अधिभार और अन्य सहायक शुल्कों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जीएसटी की प्रयोज्यता और किराया पूर्णांकन के नियम भी पहले जैसे ही रहेंगे। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि नया किराया केवल 26 दिसंबर 2025 या उसके बाद बुक किए गए टिकटों पर ही लागू होगा। पहले से बुक टिकटों पर भविष्य की यात्रा के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। स्टेशनों पर प्रदर्शित किराया सूची भी नए दरों के अनुरूप अद्यतन की जाएगी।
बिलासपुर से दिल्ली तक करीब 9-10 ट्रेनें सीधा जाती हैं, जिनमें दैनिक और साप्ताहिक सेवाएं शामिल हैं। इनमें प्रमुख ट्रेनें हैं राजधानी/राजधानी, संपर्क क्रांति, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, उत्कल एक्सप्रेस, हीरकुंड एक्सप्रेस, हमसफर एक्सप्रेस आदि। इनमें प्रतिदिन 5 से 7 हजार यात्री सफर करते हैं। ऐसे में अब ट्रेन टिकट बढऩे पर यात्रियों की जेब में सीधा असर होगा।
संशोधित किराया
0-215 किमी-कोई वृद्धि नहीं
216-750 किमी-5 रुपए
751-1250 किमी- 10 रुपए
1251-1750 किमी-15 रुपए
1751-2250 किमी-20 रुपए
(नोट: स्लीपर का किराया)
