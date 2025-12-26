आज से बिलासपुर-दिल्ली सफर महंगा… जेब पर कितना पड़ेगा असर? देखें संशोधित किराया लिस्ट

स्लीपर और प्रथम श्रेणी साधारण कोचों में भी किराए में क्रमिक वृद्धि की गई है। हालांकि आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट अधिभार और अन्य सहायक शुल्कों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जीएसटी की प्रयोज्यता और किराया पूर्णांकन के नियम भी पहले जैसे ही रहेंगे। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि नया किराया केवल 26 दिसंबर 2025 या उसके बाद बुक किए गए टिकटों पर ही लागू होगा। पहले से बुक टिकटों पर भविष्य की यात्रा के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। स्टेशनों पर प्रदर्शित किराया सूची भी नए दरों के अनुरूप अद्यतन की जाएगी।