Unique Love story: MP की बेटी, CG का बेटा! परिवार ने ठुकराया रिश्ता तो पुलिस ने दिलाया साथ… थाने में रची अनोखी शादी

Unique Love story: छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले से एक अनोखी और चर्चा में रहने वाली शादी का मामला सामने आया है। मध्यप्रदेश की एक युवती को छत्तीसगढ़ के युवक से प्रेम हुआ, लेकिन जब परिवार और समाज ने इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया, तो दोनों ने पुलिस की शरण ली। इसके बाद थाना परिसर ही विवाह स्थल बन गया, जहां कानून के रखवाले बाराती बने और दोनों की शादी पूरे विधि-विधान से संपन्न कराई गई।