Weather Update: मानसून की वापसी… अगले 4 दिन तक इस जिले में होगी बारिश, जानें कब से बढ़ेगी ठंड

1 जून से 4 माह तक चले मानसूनी सीजन में प्रदेश में जमकर वर्षा हुई है। सबसे ज्यादा बारिश बलरामपुर में 1520.9 मिमी हुई है। यह सामान्य से 52 फीसदी ज्यादा है। दूसरी ओर बीजापुर में 1561.3 मिमी पानी गिरा है, जो सामान्य से महज 14 फीसदी ज्यादा है। पिछले साल बीजापुर में 2388.9 मिमी हुई, जो सामान्य से 75 फीसदी ज्यादा था। इस बार वहां 827.6 मिमी कम वर्षा हुई है।