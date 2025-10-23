Patrika LogoSwitch to English

Weather Update: मानसून की वापसी… अगले 4 दिन तक इस जिले में होगी बारिश, जानें कब से बढ़ेगी ठंड

Weather Update: राजधानी में गुरुवार को हल्के बादल छाए रहेंगे। वहीं बस्तर संभाग में अगले 4 दिन तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।

2 min read

रायपुर

image

Khyati Parihar

Oct 23, 2025

मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी (Patrika Photo)

मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी (Patrika Photo)

Weather Update: राजधानी में गुरुवार को हल्के बादल छाए रहेंगे। वहीं बस्तर संभाग में अगले 4 दिन तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। अगले तीन दिन तक पूरे प्रदेश में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आएगी। वहीं अगले 5 दिन तक न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा।

छत्तीसगढ़ से मानसून की वापसी हो चुकी है, लेकिन खाड़ी में सिस्टम बनने के कारण कहीं-कहीं पर बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे में केवल दरभा में एक सेमी पानी गिरा है। कहीं-कहीं फुहारें पड़ीं। राजधानी में बुधवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री रहा। यह सामान्य से 1.2 डिग्री ज्यादा रहा।

न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री रहा, जो सामान्य से 1.7 डिग्री ज्यादा रहा। गुरुवार को अधिकतम तापमान 32 व न्यूनतम तापमान 23 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में रात में हल्की ठंड ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के अनुसार नवंबर में दिन व रात का तापमान गिरने लगेगा। इससे ठंड हल्की बढ़ेगी।

Weather Update: इस साल 1167.4 मिमी वर्षा, पिछले साल से कम

प्रदेश में इस साल मानसूनी सीजन यानी जून से सितंबर तक 1167.4 मिमी बारिश हुई है। हालांकि यह पिछले साल की तुलना में 64.3 मिमी कम है, लेकिन सामान्य से दो फीसदी ज्यादा है। यही नहीं पिछले 20 साल में चौथी बार सबसे ज्यादा पानी गिरा है। गौर करने वाली बात ये है कि पिछले साल 1231.7 मिमी पानी गिरा था, जो पिछले 20 साल में सबसे ज्यादा था।

सबसे ज्यादा बारिश हुई बलरामपुर में 1521 मिमी

1 जून से 4 माह तक चले मानसूनी सीजन में प्रदेश में जमकर वर्षा हुई है। सबसे ज्यादा बारिश बलरामपुर में 1520.9 मिमी हुई है। यह सामान्य से 52 फीसदी ज्यादा है। दूसरी ओर बीजापुर में 1561.3 मिमी पानी गिरा है, जो सामान्य से महज 14 फीसदी ज्यादा है। पिछले साल बीजापुर में 2388.9 मिमी हुई, जो सामान्य से 75 फीसदी ज्यादा था। इस बार वहां 827.6 मिमी कम वर्षा हुई है।

Published on:

23 Oct 2025 04:51 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Weather Update: मानसून की वापसी… अगले 4 दिन तक इस जिले में होगी बारिश, जानें कब से बढ़ेगी ठंड

