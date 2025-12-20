20 दिसंबर 2025,

शनिवार

रायपुर

तापमान में और गिरावट के आसार, कोहरा और ओस से सड़कें नहीं आ रहीं नजर, इन जिलों में भीषण शीतलहर का अलर्ट

CG Cold wave alert: छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित हो गया है। रायपुर समेत कई जिलों में घना कोहरा और ओस के कारण सड़कें साफ नजर नहीं आ रहीं।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 20, 2025

छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड (photo source- Patrika)

छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड (photo source- Patrika)

CG Cold wave alert: छत्तीसगढ़ में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राजधानी रायपुर समेत राज्य के कई इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। रायपुर, बिलासपुर, पेंड्रा और आसपास के इलाकों में ठंड और बढ़ रही है। कड़ाके की ठंड से रोज़मर्रा की ज़िंदगी बुरी तरह प्रभावित हुई है।

CG Cold wave alert: शीतलहर की चेतावनी जारी

राज्य में पड़ रही कड़ाके की ठंड के बीच, मौसम विभाग ने कुछ जिलों में तापमान में और गिरावट और भीषण शीतलहर की स्थिति का अनुमान लगाया है। विभाग ने राज्य की राजधानी रायपुर के साथ-साथ कबीरधाम, राजनांदगांव, दुर्ग, कोरिया, बिलासपुर, कोरबा, सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर, सरगुजा, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, मुंगेली और बालोद सहित कई जिलों के लिए 20 दिसंबर को शीतलहर की चेतावनी जारी की है।

स्थानीय लोगों ने अलाव जलाने की मांग की

CG Cold wave alert: बता दें ठंड बढ़ गई है, जिससे लोग कांप रहे हैं। शहर में, सुबह-सुबह सड़कों पर कोहरे और ओस की चादर छाई रहती है, साथ ही तेज़ ठंडी हवा भी चलती है। बढ़ती ठंड को देखते हुए, स्थानीय लोगों ने अलाव जलाने की मांग की है, जबकि कई इलाकों में लोग पहले से ही खुद को गर्म रखने के लिए आग जला रहे हैं।

20 Dec 2025 09:57 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / तापमान में और गिरावट के आसार, कोहरा और ओस से सड़कें नहीं आ रहीं नजर, इन जिलों में भीषण शीतलहर का अलर्ट

