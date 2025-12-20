तापमान में और गिरावट के आसार, कोहरा और ओस से सड़कें नहीं आ रहीं नजर, इन जिलों में भीषण शीतलहर का अलर्ट

CG Cold wave alert: बता दें ठंड बढ़ गई है, जिससे लोग कांप रहे हैं। शहर में, सुबह-सुबह सड़कों पर कोहरे और ओस की चादर छाई रहती है, साथ ही तेज़ ठंडी हवा भी चलती है। बढ़ती ठंड को देखते हुए, स्थानीय लोगों ने अलाव जलाने की मांग की है, जबकि कई इलाकों में लोग पहले से ही खुद को गर्म रखने के लिए आग जला रहे हैं।