रायपुर

Delivery Boy Murder: डांस के दौरान विवाद, डिलीवरी ब्वॉय की चाकू मारकर हत्या, इलाके में सनसनी

Delivery Boy Murder: राजधानी के मोवा इलाके में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान डांस को लेकर हुए विवाद में एक डिलीवरी ब्वॉय की चाकू मारकर हत्या कर दी गई।

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 20, 2025

डांस विवाद में गई डिलीवरी ब्वॉय की जान

डांस विवाद में गई डिलीवरी ब्वॉय की जान (photo source- Patrika)

Delivery Boy Murder: राजधानी में एक और हत्या हो गई। मोवा इलाके में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान डांस को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना के समय कार्यक्रम में पुलिस बल भी तैनात था। पुलिस ने कुछ संदेहियों को हिरासत में लिया है।

Delivery Boy Murder: कुछ संदेही हिरासत में

पुलिस के मुताबिक मोवा में रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था। मोवा बाजार के पास धुमाल में लोग डांस कर रहे थे। इस दौरान 18 वर्षीय दिनेश निषाद से डांस को लेकर कुछ युवकों का झगड़ा हो गया। विवाद बढऩे पर युवकों और उसके बीच मारपीट हुई। इस दौरान युवकों ने दिनेश पर चाकू से हमला कर दिया। पेट, सीने में चाकू मारा गया। कार्यक्रम के दौरान पुलिस मौजूद थी।

मारपीट को देखकर पुलिस मौके पर पहुंची और उपद्रवियों को खदेड़ा गया। घायल दिनेश को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान शुक्रवार सुबह उसकी मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर कुछ संदेहियों को हिरासत में लिया है। मृतक जमैटो में डिलीवरी बॉय के रूप में काम करता था।

ऑनलाइन बिक्री पर रोक नहीं

Delivery Boy Murder: ई-कॉमर्स कंपनियां ऑनलाइन चाकू बेच रही हैं। इस पर किसी तरह की रोक नहीं लग पाई है। ऑनलाइन चाकू खरीदने वालों पर भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। मंदिरहसौद में पेट्रोल पंप के मैनेजर की हत्या के दौरान पुलिस ने दावा किया था कि ऑनलाइन चाकू बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। केवल एक कंपनी के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। इसके बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया है।

एक सप्ताह में चौथी हत्या

पिछले सप्ताह में 4 हत्या हो गई। तिल्दा-नेवरा, खरोरा और खमतराई के बाद अब पंडरी थाना क्षेत्र में चाकू मारकर हत्या कर दी गई। शहर में चाकूबाजी की घटनाएं नहीं थम रही है। इसकी बड़ी वजह चाकू की आसानी से उपलब्धता है।

