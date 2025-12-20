Delivery Boy Murder: डांस के दौरान विवाद, डिलीवरी ब्वॉय की चाकू मारकर हत्या, इलाके में सनसनी

Delivery Boy Murder: ई-कॉमर्स कंपनियां ऑनलाइन चाकू बेच रही हैं। इस पर किसी तरह की रोक नहीं लग पाई है। ऑनलाइन चाकू खरीदने वालों पर भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। मंदिरहसौद में पेट्रोल पंप के मैनेजर की हत्या के दौरान पुलिस ने दावा किया था कि ऑनलाइन चाकू बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। केवल एक कंपनी के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। इसके बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया है।