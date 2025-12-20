न्यू ईयर से पहले ड्रग्स तस्करी का भंडाफोड़, धरा गया कोकिन सप्लायर, मोबाइल से कई WhatsApp चैट बरामद

Drug Peddler Arrested: शहर के कई रसूखदार और कारोबारी परिवार से जुड़े युवक-युवतियों ने न्यू ईयर के लिए सूखा नशा मंगाना शुरू कर दिया है। इसका खुलासा गंज इलाके में पकड़े गए ड्रग्स पैडलर ने किया है। एक्सप्रेस वे के पास पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने गोंदिया से रायपुर पहुंचे ड्रग्स पैडलर को पकड़ा है। उसके यहां से महंगी ड्रग्स कोकिन बरामद हुई है। उसे हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। इसमें पुलिस को एक और ड्रग्स सिंडीकेट का क्लू मिला है।