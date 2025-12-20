न्यू ईयर से पहले ड्रग्स तस्करी का भंडाफोड़, धरा गया कोकिन सप्लायर, मोबाइल से कई WhatsApp चैट बरामद

एक और ड्रग्स सिंडीकेट का मिला सुराग (photo source- Patrika)
Drug Peddler Arrested: शहर के कई रसूखदार और कारोबारी परिवार से जुड़े युवक-युवतियों ने न्यू ईयर के लिए सूखा नशा मंगाना शुरू कर दिया है। इसका खुलासा गंज इलाके में पकड़े गए ड्रग्स पैडलर ने किया है। एक्सप्रेस वे के पास पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने गोंदिया से रायपुर पहुंचे ड्रग्स पैडलर को पकड़ा है। उसके यहां से महंगी ड्रग्स कोकिन बरामद हुई है। उसे हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। इसमें पुलिस को एक और ड्रग्स सिंडीकेट का क्लू मिला है।
पुलिस के मुताबिक चूनाभी रोड के पास युवक संदिग्ध रूप से घूम रहा था। इसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस ने उसे पकड़ा। पूछताछ में उसने अपना नाम हर्ष नरेश पांडेय बताया। तलाशी लेने पर उसकी जेब से 16.56 ग्राम कोकिन बरामद हुई। इसकी कीमत 8 लाख 28 हजार रुपए है।
आरोपी से एक मोबाइल जब्त हुआ है। इसमें कोकिन का आर्डर देने वाले सहित 100 से ज्यादा संदिग्ध नंबर मिले हैं। कुछ लोगों के साथ वाट्सऐप चैटिंग भी है। इसमें ड्रग्स से जुड़ी बातें हैं। आर्डर देने के भी चैट मिली है। इस आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आरोपी हर्ष ड्रग्स पैडलर के रूप में काम कर रहा था।
रायपुर में हेरोइन, एमडीएमए, गांजा और अन्य सूखा नशा तस्करों का बड़ा नेटवर्क सक्रिय है। ये दिल्ली, मुंबई, नागपुर, पंजाब के तस्करों से ड्रग्स मंगाते हैं। इसके बाद लोकल कंज्यूमरों को सप्लाई करते हैं। सूत्रों के मुताबिक अधिकांश सप्लायर न्यू ईयर पार्टी के लिए स्टॉक कर रहे हैं। इसलिए कई ड्रग्स पैडलर फिर सक्रिय हो गए हैं।
Drug Peddler Arrested: कोतवाली इलाके में पूर्व यूथ कांग्रेस नेता राहुल ठाकुर को पुलिस ने ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया था। पूछताछ में उसने चंगोराभाठा के लोकल ड्रग्स तस्कर से हेरोइन व एमडीएमए खरीदने का खुलासा किया था। पुलिस उसकी तलाश में लगी है। ड्रग्स माफिया के खिलाफ ऑपरेशन निश्चय: पुलिस ऑपरेशन निश्चय के नाम से विशेष अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत अब तक 90 से अधिक ड्रग्स तस्कर, पैडलर और कंज्यूमरों को गिरफ्तार किया गया है।
नागपुर में हेरोइन, एमडीएमए का बड़ा माफिया सक्रिय है। आरोपी हर्ष मूलत: महाराष्ट्र के गोंदिया का रहने वाला है। उसे कोकिन रायपुर पहुंचाने का आर्डर मिला था। वह ट्रेन के रास्ते रायपुर पहुंचा। इसके बाद ड्रग्स डिलीवरी के लिए लोकल ड्रग्स तस्कर का इंतजार कर रहा था। इसकी भनक पुलिस को लग गई। इसके बाद पुलिस ने उसे धर दबोचा। पुलिस को लोकल ड्रग्स तस्कर के अलावा बड़ी संख्या में कंज्यूमरों का पता चला है। इसकी तस्दीक की जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग