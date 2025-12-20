20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

न्यू ईयर से पहले ड्रग्स तस्करी का भंडाफोड़, धरा गया कोकिन सप्लायर, मोबाइल से कई WhatsApp चैट बरामद

Drug Peddler Arrested: आरोपी के मोबाइल से कई WhatsApp चैट बरामद हुई हैं, जिनसे एक और ड्रग्स सिंडीकेट का सुराग मिला है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 20, 2025

एक और ड्रग्स सिंडीकेट का मिला सुराग (photo source- Patrika)

एक और ड्रग्स सिंडीकेट का मिला सुराग (photo source- Patrika)

Drug Peddler Arrested: शहर के कई रसूखदार और कारोबारी परिवार से जुड़े युवक-युवतियों ने न्यू ईयर के लिए सूखा नशा मंगाना शुरू कर दिया है। इसका खुलासा गंज इलाके में पकड़े गए ड्रग्स पैडलर ने किया है। एक्सप्रेस वे के पास पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने गोंदिया से रायपुर पहुंचे ड्रग्स पैडलर को पकड़ा है। उसके यहां से महंगी ड्रग्स कोकिन बरामद हुई है। उसे हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। इसमें पुलिस को एक और ड्रग्स सिंडीकेट का क्लू मिला है।

Drug Peddler Arrested: 100 से ज्यादा संदिग्ध नंबर मिले

पुलिस के मुताबिक चूनाभी रोड के पास युवक संदिग्ध रूप से घूम रहा था। इसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस ने उसे पकड़ा। पूछताछ में उसने अपना नाम हर्ष नरेश पांडेय बताया। तलाशी लेने पर उसकी जेब से 16.56 ग्राम कोकिन बरामद हुई। इसकी कीमत 8 लाख 28 हजार रुपए है।

आरोपी से एक मोबाइल जब्त हुआ है। इसमें कोकिन का आर्डर देने वाले सहित 100 से ज्यादा संदिग्ध नंबर मिले हैं। कुछ लोगों के साथ वाट्सऐप चैटिंग भी है। इसमें ड्रग्स से जुड़ी बातें हैं। आर्डर देने के भी चैट मिली है। इस आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आरोपी हर्ष ड्रग्स पैडलर के रूप में काम कर रहा था।

नए साल के जश्न के लिए हो रहा स्टॉक

रायपुर में हेरोइन, एमडीएमए, गांजा और अन्य सूखा नशा तस्करों का बड़ा नेटवर्क सक्रिय है। ये दिल्ली, मुंबई, नागपुर, पंजाब के तस्करों से ड्रग्स मंगाते हैं। इसके बाद लोकल कंज्यूमरों को सप्लाई करते हैं। सूत्रों के मुताबिक अधिकांश सप्लायर न्यू ईयर पार्टी के लिए स्टॉक कर रहे हैं। इसलिए कई ड्रग्स पैडलर फिर सक्रिय हो गए हैं।

नेता ने भी लोकल तस्कर से ली थी ड्रग्स

Drug Peddler Arrested: कोतवाली इलाके में पूर्व यूथ कांग्रेस नेता राहुल ठाकुर को पुलिस ने ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया था। पूछताछ में उसने चंगोराभाठा के लोकल ड्रग्स तस्कर से हेरोइन व एमडीएमए खरीदने का खुलासा किया था। पुलिस उसकी तलाश में लगी है। ड्रग्स माफिया के खिलाफ ऑपरेशन निश्चय: पुलिस ऑपरेशन निश्चय के नाम से विशेष अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत अब तक 90 से अधिक ड्रग्स तस्कर, पैडलर और कंज्यूमरों को गिरफ्तार किया गया है।

गोंदिया से पहुंचा रायपुर

नागपुर में हेरोइन, एमडीएमए का बड़ा माफिया सक्रिय है। आरोपी हर्ष मूलत: महाराष्ट्र के गोंदिया का रहने वाला है। उसे कोकिन रायपुर पहुंचाने का आर्डर मिला था। वह ट्रेन के रास्ते रायपुर पहुंचा। इसके बाद ड्रग्स डिलीवरी के लिए लोकल ड्रग्स तस्कर का इंतजार कर रहा था। इसकी भनक पुलिस को लग गई। इसके बाद पुलिस ने उसे धर दबोचा। पुलिस को लोकल ड्रग्स तस्कर के अलावा बड़ी संख्या में कंज्यूमरों का पता चला है। इसकी तस्दीक की जा रही है।

ये भी पढ़ें

न्यूड होकर पीते हैं शराब तो कहीं ड्रग्स लेकर जानवरों की निकालते हैं आवाज, 5 हजार से 1 लाख तक एंट्री फीस
रायपुर
Raipur Nude Party (Photo source- Patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

20 Dec 2025 08:44 am

Published on:

20 Dec 2025 08:43 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / न्यू ईयर से पहले ड्रग्स तस्करी का भंडाफोड़, धरा गया कोकिन सप्लायर, मोबाइल से कई WhatsApp चैट बरामद

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

कड़ाके की ठंड का कहर, मौसम विभाग की चेतावनी

छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड (photo source- Patrika)
रायपुर

डांस विवाद में गई डिलीवरी ब्वॉय की जान, कुछ संदिग्ध हिरासत में

डांस विवाद में गई डिलीवरी ब्वॉय की जान (photo source- Patrika)
रायपुर

हर दिन घंटों की देरी, हावड़ा–मुंबई रूट पर यात्री बेहाल

एक्सप्रेस ट्रेनें 3 से 9 घंटे लेट (photo source- Patrika)
रायपुर

Paddy Procurement: धान खरीदी की लिमिट घटाई, टोकन में एक महीने की वेटिंग से किसान परेशान

धान खरीदी की लिमिट कम (photo source- Patrika)
रायपुर

जहाँ बंदूकें खामोश हुईं, वहाँ भविष्य की नींव रखी जा रही है, पुनर्वास केंद्र में 35 आत्मसमर्पित नक्सली बने राजमिस्त्री

जहाँ बंदूकें खामोश हुईं, वहाँ भविष्य की नींव रखी जा रही है, पुनर्वास केंद्र में 35 आत्मसमर्पित नक्सली बने राजमिस्त्री
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.