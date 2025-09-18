न्यूड होकर पीते हैं शराब तो कहीं ड्रग्स लेकर जानवरों की निकालते हैं आवाज, 5 हजार से 1 लाख तक एंट्री फीस

Raipur Nude Party: राजधानी में तेजी से विकास हो रहा है तो इसके साथ युवाओं को नशा और अश्लीलता के दलदल में ढकेलने वाली गतिविधियां भी हो रही हैं। कई होटल, क्लब, पबों में कुछ रईसदारों, नेताओं और कारोबारियों के लिए न्यूड पार्टी, टेक्नो पार्टी, एनिमल पार्टी और स्ट्रेंजर हाउस-पूल पार्टियों का आयोजन किया जा रहा है।
इसकी आड़ में इवेंट और होटल-क्लब संचालक 2 करोड़ रुपए तक की कमाई हो जाती है। साथ इसमें शराब से लेकर सूखा नशा (एमडीएमए, हेरोइन, गांजा आदि) मादक पदार्थ बड़ी मात्रा में खपाए जाते हैं। उससे अलग कमाई होती है। रायपुर में करीब 7 साल से ऐसी पार्टियों का चलन बढ़ा है।
मध्यप्रदेश से पकड़े गए आदर्श अग्रवाल से क्राइम ब्रांच ने 2 दिन लगातार पूछताछ की। इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया है। पूछताछ के दौरान आदर्श ने कई लोगों के नाम उजागर किए हैं, जिनके जरिए न्यूड पार्टी का आयोजन किया जाता था। इसमें उनका रिश्तेदार भी शामिल हैं, जो फरार है। पुलिस उसकी तलाश में लगी है।
सूत्रों के मुताबिक आदर्श ने इसका खुलासा किया है कि इस तरह की पार्टियां बड़ी गोपनीय होती हैं। पहले इसमें शामिल होने वालों की जानकारी ली जाती है। इसके बाद उनसे एंट्री शुल्क लिया जाता था। पार्टी के लिए निर्धारित संख्या पूरी होने के बाद स्थान तय करते हैं। पुलिस को आरोपी कई तरह की बातें बता रहा है। फिलहाल पुलिस उसके दूसरे साथी के पकड़े जाने का इंतजार कर रही है। उसके पकड़े जाने के इस गिरोह का पर्दाफाश हो सकेगा।
वर्ष 2020 में रायपुर में एक बड़े ड्रग्स नेटवर्क का खुलासा हुआ था। उसमें 15 से अधिक युवक-युवतियां पकड़े गए थे। मामले की जांच के दौरान खुलासा हुआ था कि ड्रग्स लेने वाले एनिमल पार्टी किया करते थे। इसमें कई अलग-अलग ग्रुप थे। वर्तमान में ड्रग्स लेने वाले कई ग्रुप हैं, जो इस तरह की नाइट पार्टी का आयोजन करते हैं।
इस तरह की पार्टी आयोजित करने वाले मोटी रकम कमाते हैं। इस कारण इसमें ज्यादा से ज्यादा युवक-युवतियों को शामिल करने के लिए कोशिश करते हैं। पार्टी और सुविधाओं के हिसाब से एंट्री फीस भी 5 हजार से लेकर 1 लाख तक जाती है। होटल और इवेंट कारोबारियों के मुताबिक एक बड़ी पार्टी से करीब 2 करोड़ की कमाई हो जाती है।
Raipur Nude Party: न्यूड पार्टी मामले में आदर्श के रिश्तेदार को पुलिस मास्टरमाइंड मान रही है। उसकी तलाश की जा रही है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाया है। आदर्श के मोबाइल से न्यूड पार्टी जैसी कई पार्टियों से संबंधित प्रचार सामग्री मिली है। आदर्श रायपुर में आयोजित होने वाली न्यूड पार्टी का इंस्टाग्राम में प्रमोशन कर रहा था। क्राइम ब्रांच की टीम ने उससे लगातार पूछताछ की है। इसके आधार पर मुख्य आरोपी की तलाश की जा रही है।
डॉक्टर लाल उमेद सिंह, एसएसपी, रायपुर: न्यूड पार्टी मामले में एक अन्य आरोपी फरार है। उसकी तलाश की जा रही है। उसके पकड़े जाने के बाद मामले का खुलासा होगा। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।