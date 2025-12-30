30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

रायपुर

CG Weather: छत्तीसगढ़ में आने वाले दो दिनों तक पड़ेगी कड़ाके की ठंड, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

CG Weather: दो दिनों में प्रदेश के कई जिलों में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। रायपुर में तापमान 11 डिग्री पहुंच चुका है

रायपुर

image

Love Sonkar

Dec 30, 2025

CG Weather: छत्तीसगढ़ में आने वाले दो दिनों तक पड़ेगी कड़ाके की ठंड, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

CG Weather: छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से ठंड का सितम जारी है। राजधानी रायपुर समेत कई जिले ऐसे हैं, जहां तापमान 10 डिग्री के नीचे पहुंच रहा है। वहीं उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में शीतलहर चलने के साथ ही सुबह के समय कोहरा छाए रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों में प्रदेश के कई जिलों में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। रायपुर में तापमान 11 डिग्री पहुंच चुका है। आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट के चलते ठंड और भी बढ़ सकती है।

मौसम विभाग ने उत्तर-मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में शीतलहर का असर दिखने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने रायपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, कोरिया, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, कोरबा, सूरजपुर, सरगुजा, जशपुर और बलरामपुर जिलों में एक-दो पाकेट में घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है। इसके साथ ही उत्तर-मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में शीतलहर का असर भी देखा जा सकता है।

मौसम विभाग ने बताया कि, राजधानी रायपुर में आने वाले दो दिनों तक कोहरा छाए रहने के साथ कड़ाके की ठंड पड़ेगी। आज अधिकतम तापमान लगभग 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने लोगों से ठंड के मौसम में सावधानी बरतने और आवश्यक एहतियात अपनाने की अपील की है।

Updated on:

30 Dec 2025 04:07 pm

Published on:

30 Dec 2025 04:06 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Weather: छत्तीसगढ़ में आने वाले दो दिनों तक पड़ेगी कड़ाके की ठंड, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

