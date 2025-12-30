CG Weather: छत्तीसगढ़ में आने वाले दो दिनों तक पड़ेगी कड़ाके की ठंड, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

CG Weather: छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से ठंड का सितम जारी है। राजधानी रायपुर समेत कई जिले ऐसे हैं, जहां तापमान 10 डिग्री के नीचे पहुंच रहा है। वहीं उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में शीतलहर चलने के साथ ही सुबह के समय कोहरा छाए रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों में प्रदेश के कई जिलों में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। रायपुर में तापमान 11 डिग्री पहुंच चुका है। आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट के चलते ठंड और भी बढ़ सकती है।