CG News: साइकिलिंग इवेंट में सुरेश दुआ की बड़ी उपलब्धि, 78 घंटे 58 मिनट में पूरी की 1200 किलोमीटर की दूरी

इसमें सुरेश दुआ ने पहले दिन 350 km (रायपुर से देवरी, महाराष्ट्र), दूसरे दिन 380 km (रायपुर से सोहेला, उड़ीसा), तीसरे दिन 300 km (रायपुर से कांकेर) और चौथे दिन 170 km (रायपुर से गरियाबंद) साइकिल चलाई। इस इवेंट में सुरेश दुआ अकेले पार्टिसिपेंट थे। गौरतलब है कि सुरेश दुआ ने साल 2025 में चार बार सुपर रैंडोन्यूर्स का टाइटल अपने नाम किया है। जिसमें उन्होंने 6 दिनों में एक सुपर रैंडोन्यूर्स टाइटल अपने नाम किया।