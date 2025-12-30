30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

रायपुर

CG News: साइकिलिंग इवेंट में सुरेश दुआ की बड़ी उपलब्धि, 78 घंटे 58 मिनट में पूरी की 1200 किलोमीटर की दूरी

CG News: NIT रायपुर के ग्रेजुएट और साइकिलिस्ट सुरेश दुआ ने 1200 किलोमीटर की दूरी 78 घंटे 58 मिनट में पूरी कर इतिहास रच दिया।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 30, 2025

सुरेश दुआ ने साइकिलिंग में फिर रचा इतिहास (photo source- Patrika)

सुरेश दुआ ने साइकिलिंग में फिर रचा इतिहास (photo source- Patrika)

CG News: रायपुर रैंडोन्यूर्स ने 25 दिसंबर को LRM 1200 साइकिलिंग इवेंट ऑर्गनाइज़ किया था। यह 1200 किलोमीटर की रेस 90 घंटे में पूरी करनी है। रायपुर के साइकिलिस्ट और NIT रायपुर से ग्रेजुएट सुरेश दुआ ने 1200 किलोमीटर का इवेंट 78 घंटे और 58 मिनट में पूरा किया।

CG News: इन लोगों ने किया था पार्टिसिपेंट

इसमें सुरेश दुआ ने पहले दिन 350 km (रायपुर से देवरी, महाराष्ट्र), दूसरे दिन 380 km (रायपुर से सोहेला, उड़ीसा), तीसरे दिन 300 km (रायपुर से कांकेर) और चौथे दिन 170 km (रायपुर से गरियाबंद) साइकिल चलाई। इस इवेंट में सुरेश दुआ अकेले पार्टिसिपेंट थे। गौरतलब है कि सुरेश दुआ ने साल 2025 में चार बार सुपर रैंडोन्यूर्स का टाइटल अपने नाम किया है। जिसमें उन्होंने 6 दिनों में एक सुपर रैंडोन्यूर्स टाइटल अपने नाम किया।

सुरेश दुआ ने रचा इतिहास

CG News: रैंडोन्यूर्स का मतलब है लंबी दूरी के साइकिलिंग रनर या साइकिलिस्ट जो एक तय समय में लंबी दूरी (जैसे 200, 300, 400, 600 km) की साइकिलिंग रेस पूरी करते हैं, जिन्हें 'ब्रेवेट्स' कहते हैं। उन्हें "साइकिलिंग ट्रैवलर" या "एडवेंचरर" कहा जा सकता है जो इसे सिर्फ़ जीतने के लिए नहीं, बल्कि शारीरिक और मानसिक मज़बूती के लिए करते हैं, और उन्हें एक लाइफ़ टाइटल मिलता है।

इस साल जुलाई में उन्होंने लेह से उमलिंगला (दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल पास) तक भी साइकिल चलाई। सुरेश दुआ ने 2025 में 16,728 किलोमीटर और अब तक 85,241 किलोमीटर साइकिल चलाई है।

Published on:

30 Dec 2025 11:08 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: साइकिलिंग इवेंट में सुरेश दुआ की बड़ी उपलब्धि, 78 घंटे 58 मिनट में पूरी की 1200 किलोमीटर की दूरी

रायपुर

छत्तीसगढ़

