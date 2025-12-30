14 नगर निगमों को नए साल की बड़ी सौगात, बनेगा सिटीजन एक्सपीरियंस सेंटर, आम लोगों को मिलेगा यह लाभ

दो साल में 73 निकायों में 325 करोड़ 17 लाख रुपए की लागत एसटीपी का निर्माण किया।

83 नगरीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एमआरएफ तथा कंपोस्ट संयंत्र स्थापित करने की परियोजनाओं के लिए 226 करोड़ 4 लाख रुपए की स्वीकृति।

186 निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 230.48 करोड़ की कार्ययोजना स्वीकृत।

142 निकायों में 1400 सार्वजनिक- सामुदायिक शौचालयों के मरम्मत-उन्नयन के लिए 42 करोड़ 56 लाख रुपए की स्वीकृति।

नगरीय निकायों में घरेलू जैविक अपशिष्ट तथा कृषि उपज अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए बायो सीएनजी की प्लांट स्थापना के लिए एमओयू साइन किए। - 24 निकायों की जल प्रदाय योजनाओं के लिए 1151.17 करोड़ के कार्यादेश एवं पांच शहरों में कुल 333 एमएलडी क्षमता के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण के लिए 625.37 करोड़ रुपए कार्यादेश जारी।

मिशन अमृत 2.0 में कुल 1 लाख 38 हजार नल कनेक्शन प्रदाय किए जाने का लक्ष्य।

मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के तहत शहरों में मुख्य सडक़ों का निर्माण एवं चौड़ीकरण, बायपास, फ्लाईओवर, सर्विस लेन, अंडरपास और रोड जंक्शन के कार्य किए जा रहे हैं। वर्ष 2025-26 में इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

14 नगर निगमों में 31 कार्यों के लिए 504.80 करोड़ प्रस्ताव तैयार।

15 निकायों में नालंदा परिसर का निर्माण, मोर संगवारी योजना के तहत 27 सेवाओं का लाभ

प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत रायपुर को 100, दुर्ग-भिलाई को 50, बिलासपुर को 50 तथा कोरबा को 40 ई-बसें स्वीकृत।

46 निकायों में जीआईएस आधारित प्रॉपर्टी टैक्स साफ्टवेयर को लाइव किया।