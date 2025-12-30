CG Weather Update: अगले 24 घंटों में बदलेगा मौसम, कई जिलों में शीतलहर को लेकर IMD की चेतावनी

छत्तीसगढ़ में सर्दी का असर तेज (photo source- Patrika)
CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में ठंड लगातार बढ़ रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में शीत लहर चलने का अनुमान लगाया है। खासकर अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा और बलरामपुर जैसे इलाकों में सुबह और शाम की ठंड बढ़ने की उम्मीद है। अगले पांच दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जिससे ठंड कुछ कम हो सकती है।
पिछले 24 घंटों में, राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में 4.8 सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान जगदलपुर में 29.4 सेल्सियस दर्ज किया गया। इस दौरान राज्य में कहीं भी बारिश दर्ज नहीं की गई, न ही कोई बड़ा मौसम सिस्टम मौजूद है। विभाग ने 30 दिसंबर के लिए भी सूखे मौसम का अनुमान लगाया है।
CG Weather Update: रायपुर शहर में भी ठंड महसूस होगी, जहां सुबह कोहरा रहने की उम्मीद है। अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है।
