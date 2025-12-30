CG Weather Update: अगले 24 घंटों में बदलेगा मौसम, कई जिलों में शीतलहर को लेकर IMD की चेतावनी

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में ठंड लगातार बढ़ रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में शीत लहर चलने का अनुमान लगाया है। खासकर अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा और बलरामपुर जैसे इलाकों में सुबह और शाम की ठंड बढ़ने की उम्मीद है। अगले पांच दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जिससे ठंड कुछ कम हो सकती है।