Train Delay News: ट्रेनों की लेटलतीफी से यात्री बेहाल, 15 घंटे का सफर 24 घंटे में, हावड़ा-मुंबई रूट पर सबसे बुरा हाल

28 व 31 जनवरी और 4, 7, 11 व 14 फरवरी 2026 को 22647 कोरबा-तिरुवनंतपुरम उत्तर (कोच्चुवेली) एक्सप्रेस 6 फेरे के लिए रद्द रहेगी।

26, 29 जनवरी और 2, 5, 9 व 12 फरवरी 2026 को 22648 कोचुवेली-कोरबा एक्सप्रेस के 6 फेरे रद्द रहेंगे।

26 जनवरी व 2, 9 फरवरी 2026 को 07005 सिकंदराबाद-रक्सौल एक्स. 3 फेरे के लिए रद्द रहेगी।

29 जनवरी और 5, 12 फरवरी 2026 को 07006 रक्सौल-सिकंदराबाद एक्सप्रेस 3 फेरे रद्द रहेगी।

26, 28 जनवरी व 2, 4, 9, 11 फरवरी को 03253 पटना-चर्लपल्ली रद्द रहेगी।

28 जनवरी, 4, 11 फरवरी को 07255 चर्लपल्ली-पटना के 3 फेरे रद्द रहेंगे।

30 जनवरी व 6, 13 फरवरी को 07256 चर्लपल्ली-पटना एक्सप्रेस रद्द रहेगी।