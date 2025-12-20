Train Delay News: ट्रेनों की लेटलतीफी से यात्री बेहाल, 15 घंटे का सफर 24 घंटे में, हावड़ा-मुंबई रूट पर सबसे बुरा हाल

एक्सप्रेस ट्रेनें 3 से 9 घंटे लेट (photo source- Patrika)
Train Delay News: ट्रेनों की लेटलतीफी से यात्री परेशान हैं। हर दिन लगभग दो दर्जन ट्रेनें अपने नियमित समय से काफी देरी से चल रही हैं। ट्रेनें औसत 3 से 9 घंटे की देरी से चल रही हैं। 15 घंटे का सफर 20 से 24 घंटे में पूरा हो रहा है। सबसे ज्यादा हावड़ा-मुम्बई रूट की ट्रेनें देरी से चल रही है। पत्रिका ने शुक्रवार को ट्रेन में सवार कुछ यात्रियों से बातचीत की तो उनका दर्द छलक उठा। यात्रियों ने कहा कि हावड़ा-मुंबई रूट काफी बुरा है।
इस रूट पर पैसेंजर ट्रेनों से ज्यादा मालगाड़ियो को अहमियत दी जा रही है। मालगाड़ियां इतनी लंबी होती है कि पैसेंजर ट्रेनों की स्पीड कम हो जाती है या फिर मालगाड़ियां के गुजरने के बाद इनको हरा सिग्नल मिलता है। वहीं रेलवे अधिकारियों का कहना है कि दपूमरे से जाने वाली ट्रेनें सही समय पर निकल जाती हैं। लगातार अलग-अलग डिवीजन में रेलवे का विकास कार्य चल रहा है, जिसके चलते ट्रेनें लेट हो रही हैं।
यात्रियों ने बताया कि सामान की कीमत इंसानों से ज्यादा कैसे हो रही है? ट्रेनों के लेट होने से किसी यात्री की कनेक्टिविटी ट्रेन छूट जाती है। परीक्षा तथा अहम कार्य से कई लोग वंचित रह जाते हैं। लिहाजा पैसेंजर ट्रेनों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। रेल मंत्री इस बारे में चिंता क्यों नहीं कर रहे हैं? कुछ ने कहा कि औद्योगिक इलाका होने के कारण इस रूट पर मालगाड़ियों का प्रेशर बहुत ज्यादा है। रूट पर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर होना चाहिए। मालगाड़ियों के लिए अलग ट्रैक रहने पर पैसेंजर ट्रेनों का आवागमन सुगम हो सकता है।
हर दिन दो दर्जन से ज्यादा गाड़ियां घंटों देरी से चल रही हैं। शुक्रवार को 12834 अहमदाबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस साढ़े तीन घंटे, 12410 गोंडवाना एक्सप्रेस 1 घंटे देरी से पहुंची। इसी तरह गुरुवार को भी 12808 समता एक्सप्रेस 3 घंटे 12860 गीतांजलि एक्सप्रेस 5 घंटे की देरी से 7.46 बजे रायपुर पहुंची। वहीं 18030 शालीमार एक्सप्रेस 5 घंटे, 12833 हावड़ा सुपरफास्ट डेढ़ घंटे की देरी से रायपुर स्टेशन पहुंची। इसी तरह दर्जनों ट्रेन देरी से चल रही हैं।
गाड़ी 12130 आजाद हिंद एक्सप्रेस का रायपुर पहुंचने का समय सुबह 10.50 बजे है, लेकिन यह ट्रेन साढ़े 9 घंटे की देरी से रात 8.41 बजे रायपुर स्टेशन पहुंची। इसी तरह गाड़ी 12810 हावड़ा-मुंबई मेल का सुबह 8.40 बजे रायपुर स्टेशन पहुंचने का समय है, जो कि 5 घंटे की देरी से दोपहर 1.30 बजे स्टेशन पहुंची।
गाड़ी 12152 समरस्ता सुपरफास्ट एक्सप्रेस का शाम 7.35 बजे निकलने का समय है, जो कि अपने नियमित समय से निकलने के पहले ही तीन घंटे की देरी से 10.45 बजे के बाद निकली। लगातार ये सभी ट्रेेनें 3 घंटे से अधिक देरी से चल रही हैं।
28 व 31 जनवरी और 4, 7, 11 व 14 फरवरी 2026 को 22647 कोरबा-तिरुवनंतपुरम उत्तर (कोच्चुवेली) एक्सप्रेस 6 फेरे के लिए रद्द रहेगी।
26, 29 जनवरी और 2, 5, 9 व 12 फरवरी 2026 को 22648 कोचुवेली-कोरबा एक्सप्रेस के 6 फेरे रद्द रहेंगे।
26 जनवरी व 2, 9 फरवरी 2026 को 07005 सिकंदराबाद-रक्सौल एक्स. 3 फेरे के लिए रद्द रहेगी।
29 जनवरी और 5, 12 फरवरी 2026 को 07006 रक्सौल-सिकंदराबाद एक्सप्रेस 3 फेरे रद्द रहेगी।
26, 28 जनवरी व 2, 4, 9, 11 फरवरी को 03253 पटना-चर्लपल्ली रद्द रहेगी।
28 जनवरी, 4, 11 फरवरी को 07255 चर्लपल्ली-पटना के 3 फेरे रद्द रहेंगे।
30 जनवरी व 6, 13 फरवरी को 07256 चर्लपल्ली-पटना एक्सप्रेस रद्द रहेगी।
Train Delay News: दक्षिण मध्य रेलवे के सिकंदराबाद मंडल के अंतर्गत काजीपेट-बल्लारशाह सेक्शन के बीच तीसरी लाइन एवं नई लाइन कमीशनिंग के लिए प्री-एनआई व एनआई का कार्य किया जाएगा। इसके कारण दपूमरे की 7 ट्रेनें जनवरी और फरवरी माह में अलग-अलग दिन रद्द रहेगी।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग