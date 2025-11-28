Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जगदलपुर

रेल यात्रियों को बड़ा झटका! 2, 9 और 16 दिसंबर को पैसेंजर ट्रेन कैंसिल, निकलने से पहले देख लें लिस्ट

CG News: कोट्टावलासा–किरंदुल सेक्शन में आधुनिकीकरण कार्य के कारण दिसंबर में पैसेंजर, हीराखंड और राउरकेला एक्सप्रेस कई दिन बस्तर नहीं आएंगी।

less than 1 minute read
Google source verification

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 28, 2025

पैसेंजर ट्रेन कैंसिल (photo source- Patrika)

पैसेंजर ट्रेन कैंसिल (photo source- Patrika)

CG News: पूर्वी तटीय रेलवे के वाल्टेयर डिवीजन में कोट्टावलासा-किरंदुल सेक्शन पर आधुनिकीकरण का कार्य किया जाना है। ऐसे में बस्तर आने वाली यात्री ट्रेने प्रभावित रहेंगी। रेलवे के अनुसार इस विशेष अभियान के तहत, दिसंबर 2025 के पहले दो सप्ताह में प्रभावित होने वाली ट्रेनों की विस्तृत सूची जारी की गई है। ये बदलाव मुख्य रूप से पैसेंजर, एक्सप्रेस और लोकल ट्रेनों को प्रभावित करेंगे।

रेलवे ने कहा कि लेवल क्रॉसिंग गेट के आधुनिकीकरण के लिए कट एंड कवर विधि से सेगमेंट बॉक्स लगाने के कार्य को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक लागू किया जाएगा। रेलवे के वरिष्ठ मंडल कमर्शियल प्रबंधक (सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर) के. पवन कुमार ने कहा कि ये बदलाव सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए अनिवार्य हैं।

CG News: पैसेंजर 2, 9 और 16 दिसंबर को नहीं चलेगी

रेलवे के मुताबिक ट्रेन नंबर 58501 (विशाखापत्तनम-किरंदुल पैसेंजर) 2 दिसंबर, 9 दिसंबर और 16 दिसंबर को विशाखापत्तनम से निर्धारित प्रस्थान के बाद कोरापुट में शॉर्ट टर्मिनेट होगी। वहीं ट्रेन नंबर 58502 (किरंदुल-विशाखापत्तनम पैसेंजर) वापसी के दौरान किरंदुल के बजाय कोरापुट से रवाना होगी। यानी किरंदुल से कोरापुट तक का सेक्शन छूटेगा। ट्रेन नंबर 18447 (भुवनेश्वर-जगदलपुर हीराखंड एक्सप्रेस) 1 दिसंबर और 15 दिसंबर को भुवनेश्वर से चलने के बाद कोरापुट में शॉर्ट टर्मिनेट होगी।

2 दिसंबर और 16 दिसंबर को जगदलपुर नहीं चलेंगी ये ट्रेनें

CG News: इसी तरह ट्रेन नंबर 18448 (जगदलपुर-भुवनेश्वर हीराखंड एक्सप्रेस) 2 दिसंबर और 16 दिसंबर को जगदलपुर के बजाय कोरापुट से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी। इसी तरह ट्रेन नंबर 18107 (राउरकेला-जगदलपुर एक्सप्रेस) 1 दिसंबर और 15 दिसंबर को राउरकेला से प्रस्थान के बाद कोरापुट में शॉर्ट टर्मिनेट होगी। वहीं ट्रेन नंबर 18108 (जगदलपुर-राउरकेला एक्सप्रेस) 2 दिसंबर और 16 दिसंबर को जगदलपुर के बजाय कोरापुट से चलेगी।

ये भी पढ़ें

Indian Railway: रेल यात्रियों को जल्द ही मिलेगी नई सुविधा, स्क्रीन पर ही दिखाई देगा ट्रेन का रनिंग स्टेटस
रायपुर
Indian Railway: रेल यात्रियों को जल्द ही मिलेगी नई सुविधा, स्क्रीन पर ही दिखाई देगा ट्रेन का रनिंग स्टेटस

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

28 Nov 2025 03:51 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / रेल यात्रियों को बड़ा झटका! 2, 9 और 16 दिसंबर को पैसेंजर ट्रेन कैंसिल, निकलने से पहले देख लें लिस्ट

बड़ी खबरें

View All

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

DGP-IG कॉन्फ्रेंस के बीच भारत बंद का ऐलान! हिड़मा के एनकाउंटर के बाद नक्सलियों ने की बड़ी घोषणा, देखें…

30 नवंबर को भारत बंद का ऐलान (photo source- Patrika)
जगदलपुर

बस्तर से रायपुर की दूरी होगी कम! जगदलपुर-रावघाट रेललाइन पर तेज़ी से शुरू हुआ सीमांकन

जगदलपुर–रावघाट रेललाइन (photo source- Patrika)
जगदलपुर

खाना बनाते वक्त लगी भीषण आग! एक ही परिवार के 5 लोग झुलसे, हालत गंभीर

खाना बनाते वक्त घर में लगी आग (photo source- Patrika)
जगदलपुर

जगदलपुर में जमीन के नए रेट जारी, गाइडलाइन दरों में 100% तक बढ़ोतरी, आम लोगों पर बड़ा बोझ

जगदलपुर में जमीन के नए रेट जारी (photo source- Patrika)
जगदलपुर

CG Naxal Surrender: 28 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, 89 लाख का था इनाम, इधर सोनू को धमकी

CG Naxal Surrender: 28 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, 89 लाख का था इनाम, इधर सोनू को धमकी
जगदलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.