रेल यात्रियों को बड़ा झटका! 2, 9 और 16 दिसंबर को पैसेंजर ट्रेन कैंसिल, निकलने से पहले देख लें लिस्ट

रेलवे के मुताबिक ट्रेन नंबर 58501 (विशाखापत्तनम-किरंदुल पैसेंजर) 2 दिसंबर, 9 दिसंबर और 16 दिसंबर को विशाखापत्तनम से निर्धारित प्रस्थान के बाद कोरापुट में शॉर्ट टर्मिनेट होगी। वहीं ट्रेन नंबर 58502 (किरंदुल-विशाखापत्तनम पैसेंजर) वापसी के दौरान किरंदुल के बजाय कोरापुट से रवाना होगी। यानी किरंदुल से कोरापुट तक का सेक्शन छूटेगा। ट्रेन नंबर 18447 (भुवनेश्वर-जगदलपुर हीराखंड एक्सप्रेस) 1 दिसंबर और 15 दिसंबर को भुवनेश्वर से चलने के बाद कोरापुट में शॉर्ट टर्मिनेट होगी।