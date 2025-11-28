रेल यात्रियों को बड़ा झटका! 2, 9 और 16 दिसंबर को पैसेंजर ट्रेन कैंसिल, निकलने से पहले देख लें लिस्ट

पैसेंजर ट्रेन कैंसिल (photo source- Patrika)
CG News: पूर्वी तटीय रेलवे के वाल्टेयर डिवीजन में कोट्टावलासा-किरंदुल सेक्शन पर आधुनिकीकरण का कार्य किया जाना है। ऐसे में बस्तर आने वाली यात्री ट्रेने प्रभावित रहेंगी। रेलवे के अनुसार इस विशेष अभियान के तहत, दिसंबर 2025 के पहले दो सप्ताह में प्रभावित होने वाली ट्रेनों की विस्तृत सूची जारी की गई है। ये बदलाव मुख्य रूप से पैसेंजर, एक्सप्रेस और लोकल ट्रेनों को प्रभावित करेंगे।
रेलवे ने कहा कि लेवल क्रॉसिंग गेट के आधुनिकीकरण के लिए कट एंड कवर विधि से सेगमेंट बॉक्स लगाने के कार्य को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक लागू किया जाएगा। रेलवे के वरिष्ठ मंडल कमर्शियल प्रबंधक (सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर) के. पवन कुमार ने कहा कि ये बदलाव सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए अनिवार्य हैं।
रेलवे के मुताबिक ट्रेन नंबर 58501 (विशाखापत्तनम-किरंदुल पैसेंजर) 2 दिसंबर, 9 दिसंबर और 16 दिसंबर को विशाखापत्तनम से निर्धारित प्रस्थान के बाद कोरापुट में शॉर्ट टर्मिनेट होगी। वहीं ट्रेन नंबर 58502 (किरंदुल-विशाखापत्तनम पैसेंजर) वापसी के दौरान किरंदुल के बजाय कोरापुट से रवाना होगी। यानी किरंदुल से कोरापुट तक का सेक्शन छूटेगा। ट्रेन नंबर 18447 (भुवनेश्वर-जगदलपुर हीराखंड एक्सप्रेस) 1 दिसंबर और 15 दिसंबर को भुवनेश्वर से चलने के बाद कोरापुट में शॉर्ट टर्मिनेट होगी।
CG News: इसी तरह ट्रेन नंबर 18448 (जगदलपुर-भुवनेश्वर हीराखंड एक्सप्रेस) 2 दिसंबर और 16 दिसंबर को जगदलपुर के बजाय कोरापुट से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी। इसी तरह ट्रेन नंबर 18107 (राउरकेला-जगदलपुर एक्सप्रेस) 1 दिसंबर और 15 दिसंबर को राउरकेला से प्रस्थान के बाद कोरापुट में शॉर्ट टर्मिनेट होगी। वहीं ट्रेन नंबर 18108 (जगदलपुर-राउरकेला एक्सप्रेस) 2 दिसंबर और 16 दिसंबर को जगदलपुर के बजाय कोरापुट से चलेगी।
