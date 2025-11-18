Patrika LogoSwitch to English

India vs South Africa ODI: भारत–दक्षिण अफ्रीका वनडे से पहले स्टेडियम में अव्यवस्थाओं की खुली पोल, कॉरपोरेट बॉक्स की मरम्मत शुरू

India vs South Africa ODI: रायपुर में 3 दिसंबर को होने वाले भारत–दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच से पहले स्टेडियम की तैयारियां तेज। फॉल्स सीलिंग खराब, कुर्सियां गायब और घास सूखी।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 18, 2025

भारत–दक्षिण अफ्रीका वनडे से पहले स्टेडियम की तैयारियां (photo source- Patrika)

भारत–दक्षिण अफ्रीका वनडे से पहले स्टेडियम की तैयारियां (photo source- Patrika)

India vs South Africa ODI: 15 दिन बाद 3 दिसंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मैच रायपुर में खेला जाएगा। मैच को लेकर नवा रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट ​स्टेडियम में तैयारियां जोरों पर है। बात दें स्टेडियम की व्यवस्था को दुरुस्त करने का जिम्मा पीडब्ल्यूडी और खेल विभाग को सौंपा गया है।

India vs South Africa ODI: कॉरपोरेट बॉक्स की मरम्मत का काम शुरू

स्टेडियम की स्थिति काफी खराब है और तैयारियों के लिए केवल 15 दिन रह गए हैं। जानकारी के मुताबिक कॉरपोरेट बॉक्स के कई कमरों की फाल सीलिंग खराब हो गई है। पैवेलियन की कुर्सियां गायब हैं, वाटर कूलर खराब है, मैदान की घास पूरी तरह से सूख चुकी है। अफसरों का कहना है कि तैयारियों को लेकर टाइम लाइन तय है। सप्ताहभर में तैयारी पूरी कर ली जाएगी। कॉरपोरेट बॉक्स की मरम्मत का काम शुरू कर लिया गया है।

स्टेडियम की सफाई का जिम्मा दो कंपनियों पर

आगामी आयोजनों की तैयारी को देखते हुए छत्तीसगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन ने स्टेडियम की सफाई और मेंटेनेंस को लेकर बड़े स्तर पर जिम्मेदारियों का बंटवारा किया है। एसोसिएशन ने पैवेलियन और प्रीमियम सेक्शन की सफाई का ठेका क्लीन टेक कंपनी को सौंपा है। वहीं स्टेडियम की दर्शक दीर्घा की सफाई का जिम्मा मास इंडिया कंपनी को दिया गया है।

PWD को मरम्मत रंग-रोगन का जिम्मा

India vs South Africa ODI: स्टेडियम की मरम्मत और रंग-रोगन का जिम्मा पीडब्ल्यूडी को सौंपा गया है। उसकी टीम ने काम शुरू कर दिया है। कमरों में मरम्मत के साथ फाल सीलिंग बदलने का काम जारी है। पुट्टी के साथ पेंट भी किया जा रहा है। यह काम एक सप्ताह में काम पूरा करने का दावा है। स्टेडियम में लगे वाटर कूलर खराब हैं, जिसे बदलने के लिए विभागीय पत्राचार किया गया है।

