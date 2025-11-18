India vs South Africa ODI: भारत–दक्षिण अफ्रीका वनडे से पहले स्टेडियम में अव्यवस्थाओं की खुली पोल, कॉरपोरेट बॉक्स की मरम्मत शुरू

स्टेडियम की स्थिति काफी खराब है और तैयारियों के लिए केवल 15 दिन रह गए हैं। जानकारी के मुताबिक कॉरपोरेट बॉक्स के कई कमरों की फाल सीलिंग खराब हो गई है। पैवेलियन की कुर्सियां गायब हैं, वाटर कूलर खराब है, मैदान की घास पूरी तरह से सूख चुकी है। अफसरों का कहना है कि तैयारियों को लेकर टाइम लाइन तय है। सप्ताहभर में तैयारी पूरी कर ली जाएगी। कॉरपोरेट बॉक्स की मरम्मत का काम शुरू कर लिया गया है।