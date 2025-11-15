Dhan Kharidi: कर्मियों की हड़ताल के बीच आज से धान खरीदी की शुरुआत, अफसरों पर बढ़ा दबाव

ऐसा होने पर किसानों को काफी परेशानी हो सकती है। हम ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जिन अफसरों को खरीदी में लगाया जा रहा है उन्होंने कभी यह काम फील्ड पर नहीं किया है। पत्रिका ने शुक्रवार को जिले के कुछ केंद्रों का जायजा लिया तो पता चला कि हड़ताल का असर पहले दिन दिखेगा। कई केंद्रों में आधी-अधूरी तैयारी दिखी। केंद्रों पर लगाए गए तालों को प्रशासन द्वारा खुलवाया गया, किंतु मजदूरों की अनुपस्थिति के कारण साफ-सफाई, बोरी व्यवस्था, और अन्य प्रारंभिक तैयारी का काम बाधित रहा।