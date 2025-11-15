छत्तीसगढ़ सरकार के 7 अहम फैसले! धान खरीदी के लिए 26 हजार करोड़ रिज़र्व, आवास योजनाओं की आय सीमा खत्म…

बैठक में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को 30 साल के लिए राज्य क्रिकेट संघ (CSCS) को लीज पर देने का भी निर्णय लिया गया। फ्लैट बिक्री बढ़ाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए EWS और LIG फ्लैट की आय सीमा समाप्त कर दी है। अब ये फ्लैट सिर्फ कमजोर वर्ग तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि किसी भी आय वर्ग का व्यक्ति-सरकारी कर्मचारी, निजी क्षेत्र या कॉरपोरेट-इन्हें खरीद सकेगा।