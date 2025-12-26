26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

रायपुर

1 जनवरी से बदल जाएंगे ट्रेनों की टाइमिंग, रेलवे ने जारी किया नया टाइम टेबल, देखें..

Train Timing Change: रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर निकलकर सामने आई है। भारतीय रेलवे ने रायपुर से गुजरने वाली कुल 63 ट्रेनों के समय में बदलाव करने का फैसला लिया है…

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Dec 26, 2025

raipur railway station, Train Timing change

रायपुर रेलवे स्टेशन ( Photo - Patrika )

Train Timing Change: नए साल के पहले दिन ही भारतीय रेलवे ने ट्रेनों की टाइमिंग में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है। यह बदलाव रेल यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रख इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करने और भविष्य की टेक्नोलॉजिकल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया गया है। ऐसे में अगर आप नए साल के पहले दिन यात्रा करने का मन बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है।

Train Timing Change: कुल 63 ट्रेनों के आने-जाने का बदल जाएगा समय

नए साल में रेलवे ट्रेनों की टाइमिंग में बदलाव करने जा रहा है। रायपुर मंडल के अंतर्गत 55 एक्सप्रेस ट्रेनें और 8 पैसेंजर ट्रेनों के समय में बदलाव किया जाएगा। आधारभूत संरचना को और अधिक विकसित करते हुए भारतीय रेलवे समय सारणी में 1 जनवरी, 2026 से आंशिक परिवर्तन करने वाला है। परिचालन में प्रस्थान से आगमन तक के समय में गति बढाते हुए समय सारणी में परिवर्तन किया गया है।

10 मिनट से लेकर 25 मिनट तक बदलेगा टाइम

इन ट्रेनों में 10 मिनट से लेकर 25 मिनट तक एवं पैसेंजर गाडिय़ों में 5 मिनट से लेकर 20 मिनट तक के परिचालन समय में (प्रस्थान स्टेशन से आगमन) बचत होगी। इस समय सारिणी के हिसाब से अप दिशा एवं डाउन दिशा की 55 गाडियों का परिचालन समय बदलाव किया गया है।

रायपुर से गुजरने वाली यह हैं प्रमुख ट्रेनें

1- रायपुर-जबलपुर: गोंदिया, बालाघाट और नैनपुर में इस ट्रेन के समय में बदलाव किया गया है।
2- पुणे-हावड़ा आजाद हिंद एक्सप्रेस: गोंदिया, डोंगरगढ़, राजनांदगांव में यह ट्रेन परिवर्तित समय से पहुंचेगी।
3- लोकमान्य तिलक-पुरी एक्सप्रेस: यह ट्रेन रायपुर में बदले समय पर पहुंचेगी।
4- यशवंतपुर-कोरबा एक्सप्रेस:: गोंदिया, डोंगरगढ़।
5- सिकंदराबाद-रायपुर एक्सप्रेस:: रायपुर, दुर्ग।
6- अहमदाबाद-हावड़ा:: गोंदिया, डोंगरगढ़, राजनांदगांव।
7- भोपाल-दुर्ग अमरकंटक एक्सप्रेस:: शहडोल, अनूपपुर, पेंड्रा रोड।
8- दुर्ग-छपरा सारनाथ एक्सप्रेस:: दुर्ग, रायपुर, उसलापुर, पेंड्रा रोड।
9- गोंदिया-बरौनी एक्सप्रेस::: गोंदिया, डोंगरगढ़, राजनांदगांव।
10- दुर्ग-नौतनवा एक्सप्रेस::: दुर्ग, रायपुर, उसलापुर, अनूपपुर।
11- दुर्ग-कानपुर एक्सप्रेस:: दुर्ग, रायपुर, उसलापुर, अनूपपुर।

Updated on:

26 Dec 2025 07:05 pm

Published on:

26 Dec 2025 06:56 pm

