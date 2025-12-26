1 जनवरी से बदल जाएंगे ट्रेनों की टाइमिंग, रेलवे ने जारी किया नया टाइम टेबल, देखें..

1- रायपुर-जबलपुर: गोंदिया, बालाघाट और नैनपुर में इस ट्रेन के समय में बदलाव किया गया है।

2- पुणे-हावड़ा आजाद हिंद एक्सप्रेस: गोंदिया, डोंगरगढ़, राजनांदगांव में यह ट्रेन परिवर्तित समय से पहुंचेगी।

3- लोकमान्य तिलक-पुरी एक्सप्रेस: यह ट्रेन रायपुर में बदले समय पर पहुंचेगी।

4- यशवंतपुर-कोरबा एक्सप्रेस:: गोंदिया, डोंगरगढ़।

5- सिकंदराबाद-रायपुर एक्सप्रेस:: रायपुर, दुर्ग।

6- अहमदाबाद-हावड़ा:: गोंदिया, डोंगरगढ़, राजनांदगांव।

7- भोपाल-दुर्ग अमरकंटक एक्सप्रेस:: शहडोल, अनूपपुर, पेंड्रा रोड।

8- दुर्ग-छपरा सारनाथ एक्सप्रेस:: दुर्ग, रायपुर, उसलापुर, पेंड्रा रोड।

9- गोंदिया-बरौनी एक्सप्रेस::: गोंदिया, डोंगरगढ़, राजनांदगांव।

10- दुर्ग-नौतनवा एक्सप्रेस::: दुर्ग, रायपुर, उसलापुर, अनूपपुर।

11- दुर्ग-कानपुर एक्सप्रेस:: दुर्ग, रायपुर, उसलापुर, अनूपपुर।