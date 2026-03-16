छत्तीसगढ़ यात्रियों के लिए खुशखबरी! रायपुर-रीवा नई फ्लाइट सेवा कल से शुरू, हवाई यात्रा होगी आसान

एयरलाइन के अनुसार, दिल्ली से आने वाली फ्लाइट रीवा में रुकेगी और उसके बाद रायपुर के लिए रवाना होगी। इसी तरह, रायपुर से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट पहले रीवा में रुकेगी और फिर दिल्ली के लिए उड़ान भरेगी। इस नई फ्लाइट सेवा से रायपुर और रीवा के बीच हवाई संपर्क आसान होगा और दोनों राज्यों के यात्रियों को समय की बचत के साथ बेहतर यात्रा सुविधा मिलेगी।