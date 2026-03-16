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छत्तीसगढ़ यात्रियों के लिए खुशखबरी! रायपुर-रीवा नई फ्लाइट सेवा कल से शुरू, हवाई यात्रा होगी आसान

CG Flight News: छत्तीसगढ़ के यात्रियों के लिए एक खुशखबरी है। रायपुर से पहली बार मध्यप्रदेश के रीवा के लिए फ्लाइट शुरू की जा रही है। एलायंस एयर की ओर से यह सेवा 17 मार्च 2026 से शुरू होगी।

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रायपुर

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Shradha Jaiswal

Mar 16, 2026

छत्तीसगढ़ यात्रियों के लिए खुशखबरी! रायपुर-रीवा नई फ्लाइट सेवा कल से शुरू, हवाई यात्रा होगी आसान(photo-patrika)

छत्तीसगढ़ यात्रियों के लिए खुशखबरी! रायपुर-रीवा नई फ्लाइट सेवा कल से शुरू, हवाई यात्रा होगी आसान(photo-patrika)

CG Flight News: छत्तीसगढ़ के यात्रियों के लिए एक खुशखबरी है। रायपुर से पहली बार मध्यप्रदेश के रीवा के लिए फ्लाइट शुरू की जा रही है। एलायंस एयर की ओर से यह सेवा 17 मार्च 2026 से शुरू होगी। मध्यप्रदेश में भोपाल और इंदौर के बाद रीवा तीसरा शहर होगा, जहां छत्तीसगढ़ के लोग हवाई यात्रा कर सकेंगे।

CG Flight News: फ्लाइट और बुकिंग विवरण

नई फ्लाइट के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक किराया रायपुर से रीवा के लिए ₹3,614 और रीवा से रायपुर के लिए ₹4,293 तय किया गया है। सीटों की उपलब्धता और डिमांड के अनुसार किराया बढ़-घट सकता है।

उड़ानों का शेड्यूल

एलायंस एयर की ओर से फिलहाल यह फ्लाइट सप्ताह में तीन दिन – मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को संचालित होगी। यात्रियों की संख्या और मांग बढ़ने पर एयरलाइन इस सेवा में और उड़ानों का समावेश कर सकती है।

फ्लाइट मार्ग

एयरलाइन के अनुसार, दिल्ली से आने वाली फ्लाइट रीवा में रुकेगी और उसके बाद रायपुर के लिए रवाना होगी। इसी तरह, रायपुर से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट पहले रीवा में रुकेगी और फिर दिल्ली के लिए उड़ान भरेगी। इस नई फ्लाइट सेवा से रायपुर और रीवा के बीच हवाई संपर्क आसान होगा और दोनों राज्यों के यात्रियों को समय की बचत के साथ बेहतर यात्रा सुविधा मिलेगी।

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Published on:

16 Mar 2026 12:34 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ यात्रियों के लिए खुशखबरी! रायपुर-रीवा नई फ्लाइट सेवा कल से शुरू, हवाई यात्रा होगी आसान

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