CG Board: 12वीं हिंदी का पर्चा लीक होने का दावा, अज्ञात महिला ने वॉट्सऐप चैनल में किया वायरल, मची खलबली

ये मामला सबसे पहले सोशल मीडिया पर एनएसयूआई के छात्र नेता पुनेश्वर लहरे ने पोस्ट किया। उन्होंने अपने एक वीडियो में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की गोपनीयता और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए पूरे मामले की जानकारी दी। उनका कहना है कि परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र का सोशल मीडिया में वायरल होना गंभीर मामला है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि इस मामले में जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो छात्र संगठन आंदोलन करेगा। सोमवार को एनएसयूआई की ओर से छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन करने की बात कही गई है।