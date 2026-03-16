CG News: ऑनलाइन ठगी के शिकार हुए कांस्टेबल और कारोबारी, बड़ी कमाई का लालच देकर 58.19 लाख की ठगी

सिपाही अजय रत्नाकर भी साइबर ठगों के झांसे में आ गया। टेलीग्राम में उन्हें जॉली का मैसेज आया। दोनों के बीच बातचीत हुई। उसने कलर ट्रेडिंग से भारी लाभ होना बताया। इससे जुड़ी कुछ स्क्रीन शॉट भी उसे भेजी गई। इससे सिपाही अजय प्रभावित हो गया। इसके बाद उसके नाम से वर्चुअल अकाउंट बनाकर रिचार्ज और डिपाजिट करने का तरीका बताया गया। इसके बाद ट्रेडिंग के नाम पर सिपाही से पैसा जमा कराना शुरू कर दिया। सिपाही भी ज्यादा मुनाफे के चक्कर में 25 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026 तक कुल 1 लाख 95 हजार 999 रुपए उनके बताए बैंक खाते में जमा किए। बाद में उन्हें पैसा वापस नहीं मिला। ऑनलाइन ठगी का एहसास होने पर राजेंद्र नगर थाने में शिकायत की। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना में लिया है।