CG News: बैंक के कर्मचारी बताकर ठगी, लोन जमा करने के नाम पर 28 लाख की धोखाधड़ी

इसके बाद अर्पित ने आईसीआईसीआई बैंक डोंगरगढ़ से भुवन कंवर के नाम पर 34 लाख रुपये का केसीसी लोन स्वीकृत कराया। ओमकार और अर्पित ने भुवन के युनियन बैंक के लोन को पटाने के नाम पर कई बार उनसे पैसे लिए और उनकी जमा राशि, फिक्स डिपोजिट और एटीएम से भी रकम निकालकर अपनी जेब में डाल ली। कुल मिलाकर इन दोनों आरोपियों ने भुवन से करीब 28 लाख रुपये की धोखाधड़ी की। पुलिस आरोपी ओमकार साहू और अर्पित देवांगन के खिलाफ धारा 318(4), 319(2)के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और मामले की जांच जारी है।