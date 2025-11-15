CG News: बैंक के कर्मचारी बताकर ठगी, लोन जमा करने के नाम पर 28 लाख की धोखाधड़ी

CG News: डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र में एक किसान से बैंक लोन के नाम पर करीब 28 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आवेदनकर्ता भुवन सिंह कंवर 60 वर्षीय निवासी ग्राम उरईडबरी तहसील लाल बहादुर नगर ने पुलिस में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।
आवेदक ने अपनी शिकायत में बताया कि आरोपियों ओमकार साहू और अर्पित देवांगन ने उन्हें बैंक के कर्मचारी बताकर केसीसी लोन के नाम पर ठगी की। इन दोनों ने उन्हें विश्वास में लेकर एक साथ मिलकर उनके साथ धोखाधड़ी की और 28 लाख रुपये की रकम हड़प ली।
भुवन कंवर के अनुसार सितंबर और अक्टूबर 2024 में ओमकार साहू उनके पास आया और अर्पित देवांगन को बैंक का कर्मचारी बताकर लाया। अर्पित ने यह कहा कि वह उनका युनियन बैंक का लोन पटाकर और अधिक लोन दिलवाने में मदद करेगा। इसके बाद ओमकार और अर्पित ने मिलकर भुवन से डोंगरगढ़ में मुलाकात की, जहां उन्हें 10 लाख रुपये का कर्ज दिलवाया गया। इसमें से 6 लाख 70 हजार रुपये नकद और 4 लाख रुपये चेक द्वारा दिए गए थे।
इसके बाद अर्पित ने आईसीआईसीआई बैंक डोंगरगढ़ से भुवन कंवर के नाम पर 34 लाख रुपये का केसीसी लोन स्वीकृत कराया। ओमकार और अर्पित ने भुवन के युनियन बैंक के लोन को पटाने के नाम पर कई बार उनसे पैसे लिए और उनकी जमा राशि, फिक्स डिपोजिट और एटीएम से भी रकम निकालकर अपनी जेब में डाल ली। कुल मिलाकर इन दोनों आरोपियों ने भुवन से करीब 28 लाख रुपये की धोखाधड़ी की। पुलिस आरोपी ओमकार साहू और अर्पित देवांगन के खिलाफ धारा 318(4), 319(2)के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और मामले की जांच जारी है।
