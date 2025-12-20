पाम ऑयल और मिल्क पावडर से बना रहे थे पनीर, छापामार कार्रवाई में खुलासा, 460 किलो बरामद

मिल्क पाउडर और पॉम ऑइल से बना रहे थे पनीर ( Photo - Patrika )
Rajnandgaon News: राजनांदगांव में अवैध रूप से कमाई करने नकली पनीर बनाने का भांडाफोड़ हुआ है। शहर से सटे पनेका स्थित रौनक इंटरप्राइजेस के संचालक फैक्ट्री में मिल्क पाउडर और पॉम ऑयल से बड़ी मात्रा में पनीर बनाकर दुकानों में बिक्री के लिए सप्लाई कर रहा था। ( Rajnandgaon News) फूड एंड सेफ्टी विभाग की टीम ने रौनक इंटरप्राइजेस के फैक्ट्री में छापामार कार्रवाई की। इस दौरान फैक्ट्री से मिल्क पाउडर और पॉम ऑइल से बने 460 किलो नकली पनीर जब्त कर गड्ढा खोद कर उसे नष्टीकरण की कार्रवाई की गई है।
पनेका स्थित रौनक इंटरप्राइजेस का संचालक फैक्ट्री में लंबे से मिल्क पाउडर और पॉम ऑयल नकली पनीर बना कर दुकानों में खपाने व बिक्री करने की शिकायत सामने आ रही थी। मामले की शिकायत फूड एंड सेफ्टी विभाग से की गई थी। विभाग की टीम शुक्रवार को फैक्ट्री में दबिश देकर जांच की। इस दौरान शिकायत सहीं साबित हुई और मौके से मिल्क पाउडर और पॉम ऑइल से बने 460 किलो पनीर बरामद की गई।
मिल्क पाउडर और पॉम ऑइल से बने पनीर लोगों की सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक है। फैक्ट्री संचालक नकली पनीर बना कर लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहा है। वहीं टीम ने इस फैक्ट्री से कलाकंद, मिल्क केक सहित अन्य मिठाइयों का सैंपल लिया है।
फूड एंड सेफ्टी विभाग के अधिकारी तरुण बिरला ने बताया कि रौनक इंटर प्राइजेस के फैक्ट्री में छापामार कार्रवाई कर मिल्क पाउडर और पॉम ऑयल से बने 460 किलो पनीर बरामद कर नष्टीकरण की कार्रवाई की गई है। फैक्ट्री से कलाकंद और मिल्क केक का सेंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजा गया है। रिपार्ट आने के बाद संचालक के खिलाफ आगे की कार्रवाई करेंगे।