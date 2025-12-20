20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजनंदगांव

पाम ऑयल और मिल्क पावडर से बना रहे थे पनीर, छापामार कार्रवाई में खुलासा, 460 किलो बरामद

Rajnandgaon News: मिल्क पाउडर और पाम ऑयल से बड़ी मात्रा में पनीर बनाया जा रहा था। फूड एंड सेफ्टी विभाग ने छापामार कार्रवाई कर इसका खुलासा किया है…

less than 1 minute read
Google source verification

राजनंदगांव

image

Chandu Nirmalkar

Dec 20, 2025

Rajnangdaon news

मिल्क पाउडर और पॉम ऑइल से बना रहे थे पनीर ( Photo - Patrika )

Rajnandgaon News: राजनांदगांव में अवैध रूप से कमाई करने नकली पनीर बनाने का भांडाफोड़ हुआ है। शहर से सटे पनेका स्थित रौनक इंटरप्राइजेस के संचालक फैक्ट्री में मिल्क पाउडर और पॉम ऑयल से बड़ी मात्रा में पनीर बनाकर दुकानों में बिक्री के लिए सप्लाई कर रहा था। ( Rajnandgaon News) फूड एंड सेफ्टी विभाग की टीम ने रौनक इंटरप्राइजेस के फैक्ट्री में छापामार कार्रवाई की। इस दौरान फैक्ट्री से मिल्क पाउडर और पॉम ऑइल से बने 460 किलो नकली पनीर जब्त कर गड्ढा खोद कर उसे नष्टीकरण की कार्रवाई की गई है।

Rajnandgaon News: 460 किलो पनीर बरामद

पनेका स्थित रौनक इंटरप्राइजेस का संचालक फैक्ट्री में लंबे से मिल्क पाउडर और पॉम ऑयल नकली पनीर बना कर दुकानों में खपाने व बिक्री करने की शिकायत सामने आ रही थी। मामले की शिकायत फूड एंड सेफ्टी विभाग से की गई थी। विभाग की टीम शुक्रवार को फैक्ट्री में दबिश देकर जांच की। इस दौरान शिकायत सहीं साबित हुई और मौके से मिल्क पाउडर और पॉम ऑइल से बने 460 किलो पनीर बरामद की गई।

लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़

मिल्क पाउडर और पॉम ऑइल से बने पनीर लोगों की सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक है। फैक्ट्री संचालक नकली पनीर बना कर लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहा है। वहीं टीम ने इस फैक्ट्री से कलाकंद, मिल्क केक सहित अन्य मिठाइयों का सैंपल लिया है।

फूड एंड सेफ्टी विभाग के अधिकारी तरुण बिरला ने बताया कि रौनक इंटर प्राइजेस के फैक्ट्री में छापामार कार्रवाई कर मिल्क पाउडर और पॉम ऑयल से बने 460 किलो पनीर बरामद कर नष्टीकरण की कार्रवाई की गई है। फैक्ट्री से कलाकंद और मिल्क केक का सेंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजा गया है। रिपार्ट आने के बाद संचालक के खिलाफ आगे की कार्रवाई करेंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

20 Dec 2025 02:11 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / पाम ऑयल और मिल्क पावडर से बना रहे थे पनीर, छापामार कार्रवाई में खुलासा, 460 किलो बरामद

बड़ी खबरें

View All

राजनंदगांव

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

रोजाना 100 क्विंटल पनीर तैयार, 460 किलो जब्त

नकली पनीर फैक्ट्री का भंडाफोड़! रोजाना 100 क्विंटल पनीर तैयार, 460 किलो जब्त, स्वास्थ्य के लिए खतरा...(photo-AI)
राजनंदगांव

स्कूल पहुंचते ही बेहोश हो रहीं छात्राएं…

स्कूल पहुंचते ही बेहोश हो रहीं छात्राएं… अब तक 15 दिन में आए 25 मामले, डर और तनाव से जुड़े हो सकते हैं लक्षण, जानें...(photo-patrika)
राजनंदगांव

बिक्री से पहले ही पकड़ा गया रैकेट, तीन आरोपी गिरफ्तार

MP की शराब, CG का ठप्पा! बिक्री से पहले ही पकड़ा गया रैकेट, तीन आरोपी गिरफ्तार, नकली स्टीकर व शराब जब्त(photo-patrika)
राजनंदगांव

रेलवे स्टेशन पर हर रात गरीबों को मिलता है मुफ्त भोजन

कोई भूखा न सोए..! रेलवे स्टेशन पर हर रात गरीबों को मिलता है मुफ्त भोजन, 15 साल पुरानी नेक यात्रा जारी...(photo-patrika)
राजनंदगांव

छत्तीसगढ़ में दिसंबर में पहली बार इतना घना कोहरा

CG Dense Fog Update: छत्तीसगढ़ में दिसंबर में पहली बार इतना घना कोहरा, ठंडी हवाओं ने बढ़ाई दिक्कत(photo-patrika)
राजनंदगांव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.