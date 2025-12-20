पाम ऑयल और मिल्क पावडर से बना रहे थे पनीर, छापामार कार्रवाई में खुलासा, 460 किलो बरामद

Rajnandgaon News: राजनांदगांव में अवैध रूप से कमाई करने नकली पनीर बनाने का भांडाफोड़ हुआ है। शहर से सटे पनेका स्थित रौनक इंटरप्राइजेस के संचालक फैक्ट्री में मिल्क पाउडर और पॉम ऑयल से बड़ी मात्रा में पनीर बनाकर दुकानों में बिक्री के लिए सप्लाई कर रहा था। ( Rajnandgaon News) फूड एंड सेफ्टी विभाग की टीम ने रौनक इंटरप्राइजेस के फैक्ट्री में छापामार कार्रवाई की। इस दौरान फैक्ट्री से मिल्क पाउडर और पॉम ऑइल से बने 460 किलो नकली पनीर जब्त कर गड्ढा खोद कर उसे नष्टीकरण की कार्रवाई की गई है।