Road Accident: बाइक में साड़ी का पल्लू फंसने से टीचर की दर्दनाक मौत, बेटे के साथ जा रही थी स्कूल

घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तत्काल जिला सिविल अस्पताल खैरागढ़ ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए उन्हें पहले राजनांदगांव और फिर दुर्ग के निजी अस्पताल रेफर किया गया। बाद में परिजनों ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें रायपुर स्थित एम्स अस्पताल में भर्ती कराया था। डॉक्टरों के लगातार प्रयासों के बावजूद गंभीर चोटों के कारण उन्होंने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है।