Weather Update: बदलेगा मौसम का मिजाज, 14 मार्च के बाद कई जिलों में आंधी-तूफान के साथ बारिश के आसार

CG Weather Update: राजनांदगांव जिले में गर्मी ने समय से पहले ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। मार्च के दूसरे सप्ताह में ही तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जिससे दोपहर के समय तेज धूप और गर्म हवाओं का असर साफ महसूस किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल अगले तीन दिनों तक गर्मी का असर और बढऩे की संभावना है, जिसके चलते अधिकतम तापमान 39 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। हालांकि इसके बाद मौसम के मिजाज में बदलाव आने के संकेत मिल रहे हैं।