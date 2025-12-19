MP की शराब, CG का ठप्पा! बिक्री से पहले ही पकड़ा गया रैकेट, तीन आरोपी गिरफ्तार, नकली स्टीकर व शराब जब्त

CG Liquor Scam: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव पुलिस ने एक बड़े अवैध शराब रैकेट का पर्दाफाश करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह रैकेट मध्यप्रदेश निर्मित शराब को छत्तीसगढ़ में खपाने की तैयारी कर रहा था। डोंगरगढ़ पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम की ओर से की गई सतर्क कार्रवाई में शराब के 7 पेटी शराब (62.64) बल्क लीटर, नकली स्टीकर और अन्य उपकरणों सहित शराब की बिक्री से पहले ही रैकेट का भंडाफोड़ कर दिया।