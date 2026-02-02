प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण का आरोप, मोतीपुर में हिंदू संगठन ने जमकर किया हंगामा, फिर… मौके पर पहुंची पुलिस

हंगामा होने पर एएसपी कीर्तन राठौर, सीएसपी वैशाली जैन, बसंतपुर टीआई एमन साहू व चिखली चौकी प्रभारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। हिन्दू संगठनों के लोगों ने घर में एक महिला पर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बुलाकर धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया। पुलिस अधिकारियों ने संबंधित लोगों से बातचीत कर दोनों पक्षों को समझाइश देकर मामला शांत कराया। स्थानीय लोगों व हिन्दू संगठनों के लोगों ने इस घर में प्रत्येक रविवार को प्रार्थना सभा में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बुलाने की बात कही। फिलहाल पुलिस दोनों पक्ष को समझाइश देकर मामले को शांत करा दी है।