4 महीने में जिले में 32 से ज्यादा धर्मांतरण मामले, सीपत में बवाल के बाद 19 लोगों पर FIR… थाने के बाहर हनुमान चालीसा पाठ

सीपत माताचौरा चौक के पास स्थित एक मकान में ईसाई समाज ने रविवार को प्रार्थना सभा रखी थी। बड़ी संया में लोग आसपास के गांवों से यहां पहुंचे थे। पास ही खाली सरकारी जमीन पर भी टेंट लगाया गया था। इस पर पड़ोसियों ने आरोप लगाया कि सभा सिर्फ प्रार्थना तक सीमित नहीं है, बल्कि धर्मांतरण कराने का प्रयास हो रहा है। जैसे ही यह सूचना हिंदू संगठनों तक पहुंची, कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और विरोध जताया। तनाव बढ़ता देख पुलिस बल मौके पर पहुंचा और भीड़ को नियंत्रित किया। जांच के बाद ईसाई समुदाय के 7 एवं हिंदू संगठनों के 12 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है।