CG High Court: पैतृक संपत्ति में बेटियां भी बराबर की हकदार… हाईकोर्ट ने लिया ये बड़ा फैसला, जानें क्या है पूरा मामला?

ग्राम पिपरा, तहसील बैकुंठपुर, जिला कोरिया का है। स्व. अर्जुन के दो पुत्र और तीन पुत्रियां थीं। एक पुत्र बाबनराम की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी का नाम भी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया था। अन्य वारिसों ने समाज की परंपरा का हवाला देते हुए बहू के अधिकार को चुनौती दी थी, जबकि प्रतिवादी ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के तहत अधिकार का दावा किया। ट्रायल कोर्ट ने तकनीकी आधार पर वाद खारिज कर दिया था, जबकि प्रथम अपीलीय अदालत ने असमान और जटिल बंटवारा कर दिया था, जिसमें बेटियों को अधिकार नहीं दिया गया था। इसी के खिलाफ हाईकोर्ट में सेकेंड अपील दायर की गई।