19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

अनुकंपा नियुक्ति में नगर निगम को बड़ा झटका, 35 भृत्य पदों पर आदेश जारी करने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

Anukampa Niyukti: नगर निगम में 2020 से पहले तक के लंबित अनुकंपा नियुक्ति के मामलों का निराकरण किए बगैर वर्ष 2021 से 2025 तक के प्रकरणों में 35 भृत्य पदों पर नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया गया।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

Dec 19, 2025

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला (Photo source- Patrika)

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला (Photo source- Patrika)

Anukampa Niyukti: नगर निगम में 2020 से पहले तक के लंबित अनुकंपा नियुक्ति के मामलों का निराकरण किए बगैर वर्ष 2021 से 2025 तक के प्रकरणों में 35 भृत्य पदों पर नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया गया। इस मामले में अनुकंपा नियुक्ति से प्रभावित आवेदकों ने हाईकोर्ट में न्याय की गुहार लगाई। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने निगम प्रशासन से जवाब-तलब किया है। इसके लिए 45 दिनों का समय दिया गया है।

हाईकोर्ट के निर्देश के बाद छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ ने अजाक्स के संरक्षक डीपी ङ्क्षसदूर के नेतृत्व में निगमायुक्त विश्वदीप को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि वर्ष 2014 से 2020 तक के प्रकरण लंबित पड़े हैं। इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। जबकि निगम द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति के 72 प्रकरणों की सूची छानबीन करके साक्षात्कार भी मृत कर्मियों के आश्रितों का लिया गया। इसका आदेश जारी न करके निगम प्रशासन ने पुन: अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण मंगवाकर 165 आवेदकों की सूची बनाई और शासन को भेज दी। जो कि गलत है।

फिर से पूरे प्रकरणों जांच करने के निर्देश

अनुकंपा नियुक्ति के मामले में आवेदकों की याचिका पर 11 दिसंबर को हाईकोर्ट बिलासपुर ने फिर से जांच कर 45 दिनों का समय दिया है। साथ ही अनुमोदन के आवश्यक कागजात राज्य सरकार को भेजने के लिए निर्देशित किया है। इस पर अगले 30 दिनों के भीतर मामले को अंतिम रूप देना होगा। सभी मामलों को 12 फरवरी 2026 तक सूचीबद्ध किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

कोरिया संयुक्त भर्ती मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सरकार की समीक्षा याचिका खारिज, बर्खास्त 36 अभ्यर्थियों को राहत
बिलासपुर
हाईकोर्ट (Photo source- Patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

19 Dec 2025 08:50 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / अनुकंपा नियुक्ति में नगर निगम को बड़ा झटका, 35 भृत्य पदों पर आदेश जारी करने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

फार्म हाउस से 22 युवक व युवतियां गिरफ्तार, ये काम करते पकड़ाए

22 युवक व युवतियां गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा, EMC 2.0 के तहत ₹22.50 करोड़ स्वीकृत

नवा रायपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर को बड़ी मजबूती (photo source- Patrika)
रायपुर

आज से शुरू ‘गुड गवर्नेंस वीक-प्रशासन गांव की ओर’ अभियान, 25 दिसंबर तक लगेंगे शिविर

'गुड गवर्नेंस वीक-प्रशासन गांव की ओर' अभियान (photo source- Patrika)
रायपुर

PM आवास योजना में फर्जी स्वीकृति का खेल, RTI में खुली पोल

PM Awas Yojana (photo-patrika)
रायपुर

CG News: कांग्रेस संगठन में फेरबदल की आहट, जिलाध्यक्षों के बाद अब प्रदेश प्रभारी बदलने की संभावना

कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी बदलने की संभावना (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.