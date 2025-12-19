अनुकंपा नियुक्ति में नगर निगम को बड़ा झटका, 35 भृत्य पदों पर आदेश जारी करने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

हाईकोर्ट के निर्देश के बाद छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ ने अजाक्स के संरक्षक डीपी ङ्क्षसदूर के नेतृत्व में निगमायुक्त विश्वदीप को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि वर्ष 2014 से 2020 तक के प्रकरण लंबित पड़े हैं। इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। जबकि निगम द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति के 72 प्रकरणों की सूची छानबीन करके साक्षात्कार भी मृत कर्मियों के आश्रितों का लिया गया। इसका आदेश जारी न करके निगम प्रशासन ने पुन: अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण मंगवाकर 165 आवेदकों की सूची बनाई और शासन को भेज दी। जो कि गलत है।