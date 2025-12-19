आज से शुरू ‘गुड गवर्नेंस वीक-प्रशासन गांव की ओर’ अभियान, 25 दिसंबर तक लगेंगे शिविर

दूसरे चरण में जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारण अनुसार शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविरों में प्राप्त शिकायतों, आवेदनों का त्वरित, गुणवत्तापूर्ण तथा संतोष जनक समाधान करना होगा। अभियान की अवधि में सीपीजीआरएएमएस, पीजीएन, जनदर्शन, निदान 1100 तथा निकास स्तर पर प्राप्त लंबित शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निराकरण एवं नागरिक सेवाओं के संदर्भ में लोक सेवा गारंटी एक्ट अंतर्गत प्रदान की जाने वाली ऑन लाइन, ऑफ लाइन माध्यम से प्राप्त आवेदनों का त्वरित निराकरण करना होगा।