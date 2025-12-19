आज से शुरू ‘गुड गवर्नेंस वीक-प्रशासन गांव की ओर’ अभियान, 25 दिसंबर तक लगेंगे शिविर

'गुड गवर्नेंस वीक-प्रशासन गांव की ओर' अभियान (photo source- Patrika)
Good Governance Week: गुड गवर्नेंस वीक-प्रशासन गांव की ओर का अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान 19 से 25 दिसंबर तक चलेगा। राज्य शासन ने इसके लिए सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिवों को निर्देश दिए हैं। इस अभियान के तहत जिला कलेक्टरों द्वारा टीम गठित कर गांवों और निकायों में शिकायत निवारण शिविर लगाए जाएंगे।
साथ ही इसकी रिपोर्ट शासन को हर दिन देनी होगी। इस अभियान का उद्देश्य सभी जिलों में सुशासन से संबंधित विशेष गतिविधियां संचालित करना, सार्वजनिक शिकायतों का त्वरित करना तथा सेवा प्रदायगी सेवाओं में सुधार लाना है।
प्रथम चरण में निकाय क्षेत्रों में नागरिक सेवाओं से संबंधित समस्त सेवाओं जैसे जन्म-मृत्य प्रमाण पत्र, पंजीयन, व्यापार अनुज्ञप्ति, विवाह प्रमाण पत्र, भवन अनुज्ञा, जल एवं संपत्तिकर, स्वच्छता, स्ट्रीट लाइट आदि सेवा से संबंधित लंबित शिकायतों की पहचान कर सेवा-प्रदाय में सुधार के लिए कार्ययोजना तैयार की जाएगी।
दूसरे चरण में जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारण अनुसार शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविरों में प्राप्त शिकायतों, आवेदनों का त्वरित, गुणवत्तापूर्ण तथा संतोष जनक समाधान करना होगा। अभियान की अवधि में सीपीजीआरएएमएस, पीजीएन, जनदर्शन, निदान 1100 तथा निकास स्तर पर प्राप्त लंबित शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निराकरण एवं नागरिक सेवाओं के संदर्भ में लोक सेवा गारंटी एक्ट अंतर्गत प्रदान की जाने वाली ऑन लाइन, ऑफ लाइन माध्यम से प्राप्त आवेदनों का त्वरित निराकरण करना होगा।
अभियान के दौरान हर दिन निकायों द्वारा अभियान से संबंधित रिपोर्ट संयुक्त संचालक संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास को देनी होगी। इस रिपोर्ट को विभाग द्वारा भारत सरकार डीएआरपीजी द्वारा बनाए गए जीजीडब्ल्यू पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे।
Good Governance Week: नगरीय क्षेत्रों में नागरिक केंद्रित प्रशासन को सुदृढ़ करने, सार्वजनिक शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण के लिए अब गुड गवर्नेंस वीक-प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत शिविर लगाए जाएंगे।
इस शिविर में निकाय क्षेत्रों में नागरिक सेवाओं से संबंधित सभी सेवाओं से संबंधित शिकायतों की पहचान कर सुधार के लिए कार्ययोजना तैयार कर निराकरण किया जाएगा। इस संबंध में सभी नगर निगम आयुक्त, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत दो चरणों में काम करना होगा।
