देर रात फार्म हाउस में हो रहा था ऐसा काम, मौके पर पहुंची पुलिस फिर… 7 लड़कियों के साथ 15 युवक पकड़ाए

Crime News: विधानसभा इलाके में एक फार्म हाउस में रात 3 बजे तक युवक-युवतियां बर्थडे पार्टी के नाम पर हुड़दंग कर रहे थे। इसकी सूचना पर पुलिस ने रेड मारी। मौके से 22 युवक-युवतियों को पकड़ा गया। पार्टी बंद कराई गई। फार्म हाउस में बिना अनुमति शराब परोसी जा रही थी। पुलिस ने संचालक को भी गिरफ्तार किया है। इस इलाके में कई फार्म हाउस हैं, जहां संगठित रूप से जुआ, शराब पार्टी का आयोजन किया जाता है। पुलिस इससे पहले गवली के फार्म हाउस में छापा मार चुकी है, जहां मनजीत सिंह जुआ चलवाता था। कई कबाड़ी भी किराए की जमीन पर धंधा कर रहे हैं।