19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

देर रात फार्म हाउस में हो रहा था ऐसा काम, मौके पर पहुंची पुलिस फिर… 7 लड़कियों के साथ 15 युवक पकड़ाए

Crime News: पुलिस के अनुसार, मौके पर मौजूद युवक-युवतियों को समझाने और शांत कराने का प्रयास किया गया। लेकिन वे पुलिस की मौजूदगी में भी हंगामा करते रहे।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

Dec 19, 2025

22 युवक व युवतियां गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)

22 युवक व युवतियां गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Crime News: विधानसभा इलाके में एक फार्म हाउस में रात 3 बजे तक युवक-युवतियां बर्थडे पार्टी के नाम पर हुड़दंग कर रहे थे। इसकी सूचना पर पुलिस ने रेड मारी। मौके से 22 युवक-युवतियों को पकड़ा गया। पार्टी बंद कराई गई। फार्म हाउस में बिना अनुमति शराब परोसी जा रही थी। पुलिस ने संचालक को भी गिरफ्तार किया है। इस इलाके में कई फार्म हाउस हैं, जहां संगठित रूप से जुआ, शराब पार्टी का आयोजन किया जाता है। पुलिस इससे पहले गवली के फार्म हाउस में छापा मार चुकी है, जहां मनजीत सिंह जुआ चलवाता था। कई कबाड़ी भी किराए की जमीन पर धंधा कर रहे हैं।

पुलिस के मुताबिक, पिरदा स्थित जेडी फार्म हाउस में बुधवार-गुरुवार की देर रात बर्थडे पार्टी का आयोजन किया गया था। इस दौरान तेज आवाज में साउंड चल रहा था। इसमें शामिल युवक-युवतियां जमकर हुल्लड़बाजी भी कर रहे थे। इससे आसपास के लोग परेशान हो रहे थे। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस की टीम ने रात करीब 3 बजे छापा मारा। मौके से 15 युवक और 7 युवतियां सहित 22 लोग पकड़े गए।

पकड़े गए आरोपियों में देवेंद्र साहू, गौरव जोशी, वैभव पाठक, मनीष वर्मा, निखिल वर्मा, जय प्रकाश महेश्वरी, दीपक धीवर, विकास दास मानिकपुरी, रितिक मिश्रा, रूपेंद्र सिंह ठाकुर, तनजीतप्रीत सिंह, आलोक धर दीवान, शिवम आर्या, हरिओम दुबे, देवांश ठाकुर सहित 7 युवतियां शामिल हैं। सभी के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है।

पार्टी कराने और शराब परोसने का आरोप

देर रात तक फार्म हाउस में पार्टी कराने और शराब परोसने के आरोप में जेडी फार्म हाउस के संचालक अमन दुलानी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ भी प्रतिबंधात्मक धाराओं में कार्रवाई की गई है।

जुए-शराबखोरी का बन रहे अड्डा

शहर के आउटर में कई फार्म हाउस हैं, जिन्हें किराए पर जुआ, शराब और कबाड़ का धंधा करने वाले चला रहे हैं। इलाके में कई फार्म हाउस हैं। पिरदा में महादेव सट्टा ऐप का पैनल बांटने वाले कबाड़ी का फार्म हाउस, जुआ चलाने वाले हिस्ट्रीशीटर का भी फार्म हाउस है। यहां जुआ और शराब पार्टी, हुक्का पार्टी का आयोजन होता है। रिंग रोड-3 के किनारे यार्ड और जमीन किराए पर लेकर कई बड़े कबाड़ी और पेट्रोल-डीजल माफिया सक्रिय हैं।

ये भी पढ़ें

ड्रग्स तस्करी में नेताओं के रिश्तेदारों की एंट्री, बड़ी खेप के साथ पकड़े गए पूर्व यूथ कांग्रेस नेता… साथी फरार
रायपुर
ड्रग्स के साथ पकड़े गए पूर्व यूथ कांग्रेस नेता (फोटो सोर्स- पत्रिका)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

19 Dec 2025 09:14 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / देर रात फार्म हाउस में हो रहा था ऐसा काम, मौके पर पहुंची पुलिस फिर… 7 लड़कियों के साथ 15 युवक पकड़ाए

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा, EMC 2.0 के तहत ₹22.50 करोड़ स्वीकृत

नवा रायपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर को बड़ी मजबूती (photo source- Patrika)
रायपुर

अनुकंपा नियुक्ति में बड़ा खेल! हाईकोर्ट के हस्तक्षेप से नगर निगम बैकफुट पर

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला (Photo source- Patrika)
रायपुर

आज से शुरू ‘गुड गवर्नेंस वीक-प्रशासन गांव की ओर’ अभियान, 25 दिसंबर तक लगेंगे शिविर

'गुड गवर्नेंस वीक-प्रशासन गांव की ओर' अभियान (photo source- Patrika)
रायपुर

PM आवास योजना में फर्जी स्वीकृति का खेल, RTI में खुली पोल

PM Awas Yojana (photo-patrika)
रायपुर

CG News: कांग्रेस संगठन में फेरबदल की आहट, जिलाध्यक्षों के बाद अब प्रदेश प्रभारी बदलने की संभावना

कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी बदलने की संभावना (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.