Raipur News: पेट्रोल-डीजल चुराने वालों के अड्डों पर छापा, 9 आरोपी गिरफ्तार सरगना हुआ फरार

पुलिस की गिरत में पेट्रोल-डीजल चोरी करने वाले बदमाश (Photo Patrika)
Raipur News: विधानसभा इलाके में सरकारी डिपो से निकले टैंकरों से पेट्रोल-डीजल चोरी करने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। पिरदा और टेकारी के दो बड़े यार्ड में छापे मारकर 9 से ज्यादा आरोपियों को पुलिस ने गिरतार किया है। हालांकि दोनों गिरोह के सरगना फरार हो गए। पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया है।
पुलिस के मुताबिक रिंग रोड नंबर-3 के पिरदा चौक में सूरज साव का यार्ड है। इसमें मंदिरहसौद और गुजरा से डिपो से निकलने वाले टैंकरों से पेट्रोल-डीजल चुराकर यार्ड में लाते हैं। इसमें टैंकर के ड्राइवर और हेल्परों की मिलीभगत रहती है। इसके बाद यार्ड में सूरज साव और उसके साथी पेट्रोल-डीजल निकालते हैं। इसके बाद अधिक कीमत में बेचते हैं। पुलिस ने यार्ड में छापा मारकर पेट्रोल-डीजल चुराने वाले अखिलेश चौबे, नीरज कुमार, अरविंद गोड और रोहित कुमार बघेल को पकडा गया। सूरज मौके से भाग निकला। दोनों यार्ड से बड़ी मात्रा में पेट्रोल-डीजल बरामद हुआ है। पुलिस ने तीन टैंकर भी जब्त किए हैं।
इसी तरह पुलिस ने टेकारी चौक के पास उमेश साव के यार्ड में छापा मारा। यहां भी बड़ी मात्रा में पेट्रोल-डीजल चुराने का गोरखधंधा चल रहा था। पुलिस ने मौके से शैलेन्द्र कुमार साव, शेख कलीम उददीन, राज पटेल, नीरज नेताम और रवि यादव को पकड़ा। उमेश मौका देखकर भाग निकला। दोनों मामले में पुलिस ने बीएनएस की धारा 287 के अलावा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की है।
बताया जाता है कि सूरज साव और उमेश साव दोनों भाई हैं। लंबे समय से यह गोरखधंधा चला रहे थे। इसमें खाद्य विभाग के कुछ पुराने अधिकारियों की भी भूमिका संदिग्ध है। करीब साल भर पहले भी दोनों जगह पर पुलिस ने छापा मारा था, लेकिन करीब एक सप्ताह बाद दोनों ने फिर धंधा शुरू कर दिया था। मंदिरहसौद इलाके में भी बड़े पैमाने पर यह गोरखधंधा चलता है। कुछ माह पहले पुलिस ने कार्रवाई करके बंद कराया था, लेकिन अब छोटे स्तर पर वहां भी चलने लगा है। मंदिरहसौद और विधानसभा बार्डर में भी यह गोरखधंधा चल रहा है। कई पुलिस अधिकारियों को जानकारी होने के बाद भी इसमें एक्शन नहीं लिया जा रहा था।
