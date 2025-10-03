Raipur News: पेट्रोल-डीजल चुराने वालों के अड्डों पर छापा, 9 आरोपी गिरफ्तार सरगना हुआ फरार

बताया जाता है कि सूरज साव और उमेश साव दोनों भाई हैं। लंबे समय से यह गोरखधंधा चला रहे थे। इसमें खाद्य विभाग के कुछ पुराने अधिकारियों की भी भूमिका संदिग्ध है। करीब साल भर पहले भी दोनों जगह पर पुलिस ने छापा मारा था, लेकिन करीब एक सप्ताह बाद दोनों ने फिर धंधा शुरू कर दिया था। मंदिरहसौद इलाके में भी बड़े पैमाने पर यह गोरखधंधा चलता है। कुछ माह पहले पुलिस ने कार्रवाई करके बंद कराया था, लेकिन अब छोटे स्तर पर वहां भी चलने लगा है। मंदिरहसौद और विधानसभा बार्डर में भी यह गोरखधंधा चल रहा है। कई पुलिस अधिकारियों को जानकारी होने के बाद भी इसमें एक्शन नहीं लिया जा रहा था।