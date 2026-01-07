Raipur Commissioner: बड़ा प्रशासनिक बदलाव! कमिश्नर और 2 एसीपी संभालेंगे 7000 जवानों की कमान

राजधानी रायपुर में अपराध पर लगाम कसने के लिए और वर्तमान समय में बदलते परिवेश को देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 15 अगस्त 2025 को कमिश्नरी सिस्टम लागू करने की घोषणा की थी। इसके बाद एडीजी प्रदीप गुप्ता की अध्यक्षता में कमेटी का गठन करके प्रस्ताव मांगा था। 2025 की अंतिम कैबिनेट बैठक में 23 जनवरी से कमिश्नरी सिस्टम लागू किए जाने पर मुख्यमंत्री ने मुहर लगाई थी। इसके बाद से सभी तरह की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।