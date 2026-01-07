Raipur Commissioner: बड़ा प्रशासनिक बदलाव! कमिश्नर और 2 एसीपी संभालेंगे 7000 जवानों की कमान

40 थानों की जिम्मेदारी होगी कमिश्नर पर (photo source- Patrika)
Raipur Commissioner: इस साल प्रदेश के लिए सबसे बड़े बदलाव के तहत रायपुर में कमिश्नरी प्रणाली का लागू होना है। नई प्रणाली के लिए कमिश्नर (सीपी) के साथ दो असिस्टेंट कमिश्नर (एसीपी) के हाथों में रायपुर की कमान होगी। इसके साथ ही 7000 जवान और 40 से ज्यादा पुलिस थाने होंगे। राज्य सरकार द्वारा रायपुर में कमिश्नरी सिस्टम शुरू किए जाने को लेकर गृहविभाग में उच्च स्तर पर कवायद चल रही है।
इसकी घोषणा के साथ ही राज्य पुलिस के अधिकारियों, लोक अभियोजन, विधि और वित्त विभाग से सलाह की जा रही है। इसके फाइनल होते ही नया सिस्टम लागू कर दिया जाएगा। बताया जाता है कि कमिश्नरी सिस्टम लागू किए जाने के लिए गठित स्पेशल टीम की रिपोर्ट में कुछ फेरबदल किया जा रहा है।
कमिश्नरी सिस्टम के लिए 3000 अतिरिक्त बल के साथ ही 10 नए थाना और 7 पुलिस चौकी खोलने पर विचार किया जा रहा है। इसके शुरू होने पर थानों की संख्या 48 और जवानों पुलिसकर्मियों की 7000 हो जाएगी। इसे देखते हुए औसतन प्रत्येक थानों में 80-100 पुलिसकर्मियों, दफ्तर में अतिरिक्त स्टाप के साथ 1000 जवानों को रिजर्व रखा जाएगा।
उक्त लोगों को वीआईपी ड्यूटी और अन्य प्वाइंटों पर ड्यूटी लगाई जाएगी। वहीं, थानों में तीन शिफ्टों में तैनाती कर जवानों को साप्ताहिक अवकाश देकर तनाव मुक्त रखा जाएगा। बता दें कि इस समय बता दें कि इस समय रायपुर शहर और ग्रामीण को मिलाकर 38 पुलिस थाना है। इसमें साइबर, ट्रैफिक और अजाक थाना भी शामिल है।
भुवनेश्वर और नागपुर मॉडल के आधार पर नए प्रस्ताव को अंतिम रूप देने की तैयारी चल रही है। उक्त दोनों ही शहरों में अपराध नियंत्रण के प्रभावी सिस्टम को देखते हुए इसे लागू किया जाएगा। गृह विभाग और राज्य पुलिस के अधिकारिक सूत्रों का कहना रायपुर में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था प्रभावी बनाने के लिए सारी कवायद चल रही है।
राजधानी रायपुर में अपराध पर लगाम कसने के लिए और वर्तमान समय में बदलते परिवेश को देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 15 अगस्त 2025 को कमिश्नरी सिस्टम लागू करने की घोषणा की थी। इसके बाद एडीजी प्रदीप गुप्ता की अध्यक्षता में कमेटी का गठन करके प्रस्ताव मांगा था। 2025 की अंतिम कैबिनेट बैठक में 23 जनवरी से कमिश्नरी सिस्टम लागू किए जाने पर मुख्यमंत्री ने मुहर लगाई थी। इसके बाद से सभी तरह की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।
Raipur Commissioner: आईजी स्तर के अधिकारी रेंज के कमिश्नर होंगे। उनकी सहायता के लिए दो असिस्टेंट कमिश्नर, 8-10 एएसपी, 22-25 डीएससी के साथ ही फील्ड में 7000 जवान होंगे। बता दें कि इस समय रायपुर की जिम्मेदारी एएसपी संभाल रहे। वहीं, फील्ड में 3900 का बल और 800 जवान रिजर्व रखे गए हैं।
कमिश्नर का दफ्तर पुराने पीएचक्यू, एसीपी दफ्तर सिविल लाइन और जयस्तंभ चौक स्थित मल्टीस्टोरी पार्किंग बिल्डिंग को चिन्हांकित किया गया है। रायपुर के वर्तमान एसएसपी को यथावत रखने के साथ ही एक अन्य एसपी या फिर एएसपी स्तर को अधिकारी को पदस्थ किया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग