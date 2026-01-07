7 जनवरी 2026,

CG Development: बिलासपुर बनेगा अगला ग्रोथ इंजन, CM साय ने पेश किया 15 साल का विजन

CG Development: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उच्चस्तरीय बैठक में शहरी विकास, ट्रैफिक, आवास, जल आपूर्ति और नगर नियोजन को लेकर 10–15 वर्षीय विस्तृत रोडमैप प्रस्तुत किया।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 07, 2026

नया रोडमैप तय (photo source- Patrika)

नया रोडमैप तय (photo source- Patrika)

CG Development : आगामी 10 वर्षों में बिलासपुर राज्य का अगला ग्रोथ इंजन बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में मंत्रालय में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक बिलासपुर के समग्र विकास के लिए हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बैठक में स्वयं बिलासपुर के अगले 10-15 वर्षों के शहरी विकास का विस्तृत रोडमैप प्रस्तुत किया। उन्होंने केवल वर्तमान समस्याओं पर नहीं, बल्कि भविष्य की जनसंख्या वृद्धि, शहरी विस्तार, ट्रैफिक प्रबंधन, आवास, जल आपूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज और समग्र नगर नियोजन पर व्यापक चर्चा की।

CG Development News: नाइट लैंडिंग सुविधा को शीघ्र शुरू करने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि नाली से लेकर नगर नियोजन तक कोई भी विषय चर्चा से बाहर नहीं छोड़ा गया। अरपा साडा से जुड़े विषयों पर बिंदुवार मंथन बैठक में सड़क, पुल-पुलिया, पेयजल, ड्रेनेज, प्रदूषण मुक्त शहर, यातायात व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल एवं युवा कल्याण, आवास, ई-बस सेवा, हवाई यातायात, ट्रांसपोर्ट नगर, उद्योग एवं व्यापार, पर्यटन तथा अरपा विशेष क्षेत्र विकास परियोजना (अरपा साडा) से जुड़े विषयों पर बिंदुवार मंथन किया गया और विभिन्न विषयों पर सहमति भी बनी।

इसमें सिम्स के नए अस्पताल भवन के लिए एएस जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने तथा सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल को पीपीपी मोड पर संचालित करने का निर्णय लिया गया। बिलासपुर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए डिफेंस को राशि हस्तांतरित किए जाने की जानकारी दी गई, जिस पर जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। साथ ही एयरपोर्ट के अन्य विकास कार्यों एवं नाइट लैंडिंग सुविधा को शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए गए।

ट्रांसपोर्ट नगर सिलपहरी के विकास का कार्य सीएसआईडीसी द्वारा किए जाने तथा भूमि के लिए आवेदन प्रस्तुत करने पर सहमति बनी। उसलापुर रेलवे ओवरब्रिज के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाने और इसे आगामी बजट में शामिल करने का निर्णय लिया गया।

छत्तीसगढ़ का अगला ग्रोथ इंजन बनेगा बिलासपुर

CG Development News: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि बिलासपुर विकास रोडमैप के लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में बताया गया कि बिलासपुर आने वाले समय में छत्तीसगढ़ का अगला ग्रोथ इंजन बनेगा। औद्योगिक निवेश, शहरी रोजगार, रियल एस्टेट, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से यहां विकास की नई लहर उत्पन्न होने जा रही है।

बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, विधायक में अमर अग्रवाल, धरमलाल कौशिक और सुशांत शुक्ला, महापौर पूजा विधानी, मुख्य सचिव विकास शील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार ङ्क्षसह तथा विभिन्न विभागों के सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मध्यभारत का प्रमुख शहरी केंद्र बनाने का लक्ष्य

CG Development News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यह भी संकेत दिया कि बिलासपुर को सिर्फ एक बड़े शहर के रूप में नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के नए आर्थिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य हब के रूप में विकसित किया जाएगा। लॉजिस्टिक सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और निवेश के नए अवसरों के साथ बिलासपुर को मध्यभारत का प्रमुख शहरी केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

आने वाले वर्षों में बिलासपुर को मॉडल सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां आधुनिक नगरीय सुविधाएं, स्वच्छता व्यवस्था, सस्टेनेबल शहरी ढांचा और रोजगार सृजन के नए अवसर साथ-साथ आगे बढ़ेंगे। इससे न केवल बिलासपुर, बल्कि पूरे उत्तर छत्तीसगढ़ क्षेत्र को नई आर्थिक दिशा मिलेगी।

