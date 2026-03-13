पुलिस और NGO ने रायपुर के कारखानों में मारा छापा, 7 नाबालिग बाल मजदूरों का रेस्क्यू

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि कुछ कंपनियों में ठेकेदारों के जरिए नाबालिगों से काम कराया जा रहा था। इस मामले में कंपनी संचालकों और शैमरॉक ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड में नाबालिग से काम करवाने वाले ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। रेस्क्यू किए गए बच्चों से उद्योगों और बेकरियों में काम करवाया जा रहा था। मामले की पूरी रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दी गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।