CBSE School Admission: सीबीएसई स्कूलों में एडमिशन जारी, सिंगल गर्ल चाइल्ड को मिल रही मासिक स्कॉलरशिप

एनएच गोयल - अभी 11वीं कक्षा में ही प्रवेश जारी है। बाकी क्लासेस में सीटें भर गई हैं। स्कूल में प्रवेश जनवरी में ही पूरा हो गया था। प्रवेश के लिए स्कूल में टेस्ट लिया जाता है और इंटरव्यू के बाद प्रवेश दिया जाता है। अभी प्री बोर्ड के हिसाब से प्रवेश दिया जा रहा है। स्टूडेंट्स को मेन रिजल्ट आने के बाद जमा करना होगा। प्रवेश के लिए स्कूल में ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा।