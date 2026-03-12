CG News: स्कूल में शिक्षिका को रील देखना पड़ा महंगा, शिक्षा विभाग ने की यह बड़ी कार्रवाई

मामले से नाराज ग्रामीणों और पालकों ने स्कूल में ताला जड़कर विरोध प्रदर्शन किया था। इस घटना की खबर प्रमुखता से सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए शिक्षिका कंचन भोई का स्थानांतरण सूखापाली के शासकीय प्राथमिक शाला में कर दिया है। बताया जा रहा है कि सरायपाली ब्लॉक शिक्षा कार्यालय द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षा विभाग की इस कार्रवाई से उन्हें राहत मिली है और अब स्कूल में बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से चलने की उम्मीद है।