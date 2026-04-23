मां के सामने छोटे भाई ने बड़े भाई को जलाया जिंदा! जमीन के झगड़े में बना जलता कत्ल, गांव में दहशत का माहौल

घटना के समय मृतक की मां तीरथबाई और साथ आई महिला मालती साहू मौके पर मौजूद थीं। दोनों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन आग की लपटों के कारण कुछ नहीं कर सकीं। आसपास के लोगों को भी मदद के लिए बुलाया गया, लेकिन कोई आगे नहीं आया, जिससे स्थिति और भयावह हो गई। सूचना मिलते ही बागबाहरा पुलिस मौके पर पहुंची और करीब 70 प्रतिशत जली अवस्था में शव को कमरे से बाहर निकाला। पुलिस ने तत्काल मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी।