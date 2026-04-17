IPL सट्टा सिंडिकेट का भंडाफोड़! फोन-पे और UPI से जुड़े लेनदेन का खुला पूरा नेटवर्क, 9 आरोपी गिरफ्तार

IPL Betting Racket: छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में पुलिस ने आईपीएल सट्टेबाजी के एक संगठित नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में पुलिस ने अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर कुल 9 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं। यह पूरा अवैध नेटवर्क बसना, पिथौरा, सांकरा, सरायपाली और भंवरपुर क्षेत्र में सक्रिय था, जहां लंबे समय से ऑनलाइन सट्टेबाजी का संचालन किया जा रहा था।