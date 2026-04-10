10 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

महासमुंद

CG Crime: टास्क फ़ोर्स को मिली बड़ी कामयाबी, ओडिशा से महाराष्ट्र जा रहा 1 56 करोड़ का गांजा पकड़ाया

CG Crime: गांजा ओडिशा के सोनपुर जिले से मुंबई ले जाया जा रहा था। पुलिस ने ट्रक और दो मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। जांच में जम्मू, उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश के लोगों की संलिप्तता सामने आई है।

2 min read
Google source verification

महासमुंद

image

Love Sonkar

Apr 10, 2026

CG Crime: टास्क फ़ोर्स को मिली बड़ी कामयाबी, ओडिशा से महाराष्ट्र जा रहा 1 56 करोड़ का गांजा पकड़ाया

ओडिशा से महाराष्ट्र जा रहा 312 किलो गांजा पकड़ा(Photo Patrika)

CG Crime: सरायपाली के सिंघोड़ा पुलिस ने एक ट्रक से 312.590 किलोग्राम गांजा जब्त करते हुए दो आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की अनुमानित कीमत 1 करोड़ 56 लाख 34 हजार 500 रुपए बताई गई है। इस मामले में कुल पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को सूचना मिली थी कि ओडिशा से गांजा लेकर तस्कर महाराष्ट्र जा रहे हैं।

सूचना के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग-53 स्थित रेहटीखोल के पास नाकाबंदी की गई। कुछ समय बाद बताए गए नंबर का ट्रक पहुंचा, जिसे रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान ट्रक में रखी बोरियों से भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ। ट्रक में सवार चालक इम्तियाज खान (कर्नाटक) और सह-चालक रवि प्रकाश राउतकर (बालाघाट, मध्यप्रदेश) को गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ में उन्होंने बताया कि गांजा ओडिशा के सोनपुर जिले से मुंबई ले जाया जा रहा था। पुलिस ने ट्रक और दो मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। जांच में जम्मू, उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश के लोगों की संलिप्तता सामने आई है, जिससे यह संगठित अंतरराज्यीय तस्करी गिरोह प्रतीत होता है।

पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 (बी) के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। बता दें कि पिछले तीन महीनों में जिले में गांजा तस्करी के खिलाफ 68 मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 4,681.110 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया और 181 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें 49 आरोपी छत्तीसगढ़ के और 132 अन्य राज्यों के हैं।

पुलिस ने टीम बनाकर संदिग्ध ट्रक की ली तलाशी

सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत रणनीति बनाई और रेहटीखोल के पास एनएच-53 पर घेराबंदी कर वाहनों की चेकिंग शुरू की गयी। कुछ ही देर में संदिग्ध ट्रक पहुंचा जिसे पुलिस ने उसे रोका और गहन तलाशी ली. ट्रक के पीछे फैक्ट्री के लिए केमिकल के नीचे रखी बोरियों में छिपाकर रखा गया गांजा बरामद किया गया. जिसकी अनुमानित बाजार कीमत 1 करोड़ 56 लाख रुपए आंकी गई है. गांजा मिलने के बाद पुलिस ने ट्रक चालक और उसके साथी को तुरंत अरेस्ट कर लिया।

12 घंटे में तीन और आरोपी गिरफ्तार

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तेजी दिखाते हुए महज 12 घंटे के भीतर ओडिशा के बरहमपुर से तीन अन्य आरोपियों जियाउल हक, नदीम अंसारी और सुखविंदर उर्फ बुलबुल को गिरफ्तार किया। ये सभी गांजा सप्लाई, परिवहन और खरीदारों से संपर्क में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। जांच में गिरोह का नेटवर्क कई राज्यों में फैला होना सामने आया है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

10 Apr 2026 02:53 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Mahasamund / CG Crime: टास्क फ़ोर्स को मिली बड़ी कामयाबी, ओडिशा से महाराष्ट्र जा रहा 1 56 करोड़ का गांजा पकड़ाया

बड़ी खबरें

View All

महासमुंद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

ऑनलाइन सिस्टम के बीच सख्ती! रेत-गिट्टी से भरे 7 वाहन जब्त, अवैध खनन-परिवहन पर वार

ऑनलाइन सिस्टम के बीच सख्ती! रेत-गिट्टी से भरे 7 वाहन जब्त, अवैध खनन-परिवहन पर वार(photo-patrika)
महासमुंद

CG News: खल्लारी मेला देखकर लौट रहे दो युवकों की मौत, ओवरटेक करने के चक्कर में गई जान

CG News: खल्लारी मेला देखकर लौट रहे दो युवकों की मौत, ओवरटेक करने के चक्कर में गई जान
महासमुंद

ओडिशा-पुणे ड्रग्स कनेक्शन का खुलासा, 2 करोड़ से अधिक का गांजा जब्त, हाईवे पर फिल्मी अंदाज में 5 तस्कर गिरफ्तार

गांजा के साथ 5 गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
महासमुंद

CG Congress Clash: कांग्रेस कार्यालय बना अखाड़ा, दो नेताओं के बीच जमकर मारपीट, टूटीं कुर्सियां…

कांग्रेस के दो नेताओं की बीच मारपीट (photo source- Patrika)
महासमुंद

Opium Seized: छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ से ज्यादा का अफीम डोडा पकड़ाया, हरियाणा के दो आरोपी गिरफ्तार

mahasamund hindi news crime
महासमुंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.