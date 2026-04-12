Mahasamund Murder: मां के साथ ऐसी हरकत! बड़े भाई को मारकर कुएं में फेंका, पिता-पुत्र गिरफ्तार

यह मामला पहले से ही न्यायालय में विचाराधीन है। दंपति का एक बच्चा है, जो अपने पिता के साथ रह रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। पुलिस ने मुख्य आरोपी राकेश साहू और ताजुद्दीन सहित अन्य संबंधित लोगों को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। शनिवार को आरोपी पक्ष के लोग बच्चे को लेने के लिए अनवर खान के घर पहुंचे थे। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच बच्चे को लेकर विवाद शुरू हो गया।