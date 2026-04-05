ओडिशा-पुणे ड्रग्स कनेक्शन का खुलासा, 2 करोड़ से अधिक का गांजा जब्त, हाईवे पर फिल्मी अंदाज में 5 तस्कर गिरफ्तार

पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ओडिशा के फुलबानी जिले से गांजा लेकर दो चारपहिया वाहन महाराष्ट्र के पुणे की ओर जा रहे हैं। सूचना के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग-53 स्थित रेहटीखोल के पास नाकाबंदी कर वाहनों की जांच शुरू की गई। कुछ समय बाद एक लग्जरी कार एवं एक अन्य वाहन मौके पर पहुंचे, जिन्हें रोककर तलाशी ली गई। लग्जरी वाहन में तीन और अन्य वाहन में दो व्यक्ति सवार थे। आरोपियों ने अपने नाम प्रशांत शंकर गोले, क्षितिज वीरसेन जाधव, अक्षय नंदकुमार निगम, अभिषेक डेविड जगले, महेश काटकर महाराष्ट्र बताया।