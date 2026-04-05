Hemp smuggling: पिट्ठू बैग में भरा था 3 लाख का गांजा, बाइक सवार 2 तस्कर गिरफ्तार, चकमा देकर 3 फरार

अंबिकापुर। नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ आबकारी विभाग की सख्त कार्रवाई जारी है। शुक्रवार की देर रात संभागीय आबकारी उडऩदस्ता टीम ने सीतापुर थाना क्षेत्र के राधापुर बैरियर के पास घेराबंदी कर 14 किलो गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं 3 आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। जब्त गांजे की कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपियों (Hemp smuggling) को शनिवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।