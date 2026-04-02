अंबिकापुर-कोलकाता की फ्लाइट आज से शुरू! सप्ताह में दो दिन मिलेगी हवाई सुविधा, जानें शेड्यूल...
CG Flight News: छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर/ सरगुजा संभाग के लिए बड़ी खुशखबरी है। अंबिकापुर से कोलकाता के बीच सीधी हवाई सेवा आज गुरुवार से शुरू हो गई है। एलायंस एयर द्वारा संचालित यह सेवा सप्ताह में दो दिन उपलब्ध रहेगी। इससे न सिर्फ यात्रियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और व्यापारिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी।
नई हवाई सेवा के तहत अंबिकापुर-कोलकाता फ्लाइट गुरुवार और शनिवार को संचालित होगी। यह सेवा खासतौर पर उन यात्रियों के लिए राहत लेकर आई है, जिन्हें पहले लंबा सफर तय करना पड़ता था। गुरुवार को फ्लाइट कोलकाता से उड़ान भरकर बिलासपुर होते हुए अंबिकापुर पहुंचेगी और फिर वापस कोलकाता के लिए रवाना होगी।
कोलकाता से उड़ान: सुबह 7:05 बजे
बिलासपुर आगमन: 8:55 बजे
बिलासपुर से प्रस्थान: 9:20 बजे
अंबिकापुर आगमन: 10:00 बजे
अंबिकापुर से प्रस्थान: 10:25 बजे
कोलकाता आगमन: 12:15 बजे
कोलकाता से प्रस्थान: 11:20 बजे
अंबिकापुर आगमन: 1:10 बजे
अंबिकापुर से प्रस्थान: 1:35 बजे
बिलासपुर आगमन: 2:15 बजे
बिलासपुर से प्रस्थान: 2:40 बजे
कोलकाता आगमन: 4:30 बजे
दिल्ली के लिए भी शुरू हुई सेवा
इसी सप्ताह एलायंस एयर ने अंबिकापुर से दिल्ली के लिए भी हवाई सेवा शुरू की है। मुख्यमंत्री द्वारा 30 मार्च को इसका वर्चुअल शुभारंभ किया गया था। मां महामाया एयरपोर्ट, दरिमा से पहली फ्लाइट दोपहर 12 बजे दिल्ली के लिए रवाना हुई थी।
अंबिकापुर से कोलकाता के लिए हवाई यात्रा का बेस किराया लगभग 6,000 रुपये निर्धारित किया गया है, जबकि अंबिकापुर से दिल्ली के लिए यह करीब 6,500 रुपये रखा गया है। हालांकि, एयरलाइंस की डायनेमिक प्राइसिंग प्रणाली के तहत टिकट की दरें मांग, बुकिंग समय और सीटों की उपलब्धता के आधार पर घट-बढ़ सकती हैं, इसलिए यात्रियों को पहले से बुकिंग करने की सलाह दी गई है।
एलायंस एयर ने अपने विंटर शेड्यूल में अंबिकापुर को दिल्ली और कोलकाता जैसे बड़े शहरों से जोड़ते हुए नई उड़ानों को शामिल किया है। इससे सरगुजा क्षेत्र को सीधी हवाई कनेक्टिविटी मिल रही है, जिससे यात्रियों का सफर आसान होगा और व्यापार, शिक्षा व पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है।
नई हवाई सेवा शुरू होने से पर्यटन, व्यापार और शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक असर पड़ेगा। यात्रियों का समय बचेगा और आवागमन आसान होगा। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। हवाई सेवा शुरू होने से स्थानीय लोगों में उत्साह का माहौल है। लंबे समय से इस तरह की कनेक्टिविटी की मांग की जा रही थी, जो अब पूरी हो गई है।
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