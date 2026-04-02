अंबिकापुर-कोलकाता की फ्लाइट आज से शुरू! सप्ताह में दो दिन मिलेगी हवाई सुविधा, जानें शेड्यूल...

अंबिकापुर से कोलकाता के लिए हवाई यात्रा का बेस किराया लगभग 6,000 रुपये निर्धारित किया गया है, जबकि अंबिकापुर से दिल्ली के लिए यह करीब 6,500 रुपये रखा गया है। हालांकि, एयरलाइंस की डायनेमिक प्राइसिंग प्रणाली के तहत टिकट की दरें मांग, बुकिंग समय और सीटों की उपलब्धता के आधार पर घट-बढ़ सकती हैं, इसलिए यात्रियों को पहले से बुकिंग करने की सलाह दी गई है।