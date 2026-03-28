सरगुजा में गूंजेगा खेलों का उत्साह! खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के तहत कुश्ती प्रतियोगिता का आगाज, जानें पूरी detail…

कुश्ती प्रतियोगिता 28 मार्च से 31 मार्च तक आयोजित की जाएगी, जिसमें मुकाबले प्रतिदिन तीन चरणों में खेले जाएंगे। पहला चरण सुबह 08:00 से 09:00 बजे तक, दूसरा चरण सुबह 11:00 से दोपहर 02:00 बजे तक और तीसरा चरण शाम 04:00 बजे से खेल समाप्ति तक चलेगा। पूरे आयोजन के दौरान दर्शकों को रोमांचक और कड़े मुकाबलों का भरपूर आनंद देखने को मिलेगा, जहां पहलवान अपनी ताकत और तकनीक का बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे।